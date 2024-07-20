"Тени забытых предков" и не только: 3 фильма, которые снял выдающийся кинорежиссер Сергей Параджанов

20 июля 1990 года умер выдающийся украинский и армянский режиссер Сергей Иосифович Параджанов. После смерти его сестры стало известно, что мужчина болеет раком легкого. Творцу сделали операцию, однако болезнь все равно одолела.

Едва ли не самой известной работой Сергея является фильм "Тени забытых предков", который режиссер снял по повести украинского писателя Михаила Коцюбинского. Еще о нескольких лентах Параджанова расскажет Кино 24.

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"Тени забытых предков" (1965)

Во время спора с семьей Гутенюков погиб глава семьи Палийчуков. Все это собственными глазами увидел его сын Иван. Тогда парень познакомился с Маричкой, которая была дочерью врага. Сначала они не поладили, однако потом смогли подружиться. Впоследствии Маричка и Иван поняли, что любят друг друга.

"Тени забытых предков": смотрите онлайн трейлер фильма

"Цвет граната" (1969)

В фильме рассказывается о жизни армянского поэта Саят-Новы: его детстве, юности, зрелости, старости и смерти. Главный герой вырос в монастыре, а потом потерял маму и папу. Впоследствии Саят-Нова начал служить царю Ираклию II и даже понравился его сестре. В фильме подробно показана жизнь известного поэта.

"Цвет граната": смотрите онлайн трейлер фильма

"Легенда о Сурамской крепости" (1985)

В фильме рассказывается о грузинских воинах, которые мужественно защищали свою страну. Чтобы не дать врагам уничтожить Родину, они решили построить крепость, однако она постоянно обваливалась. Однажды гадалка рассказала, что в стены нужно замуровать парня, чтобы конструкция выстояла. Со временем смельчак нашелся.

"Легенда о Сурамской крепости": смотрите онлайн трейлер фильма

При жизни Сергей Параджанов снял много фильмов, а "Тени забытых предков" – особая лента для украинцев. Сегодня, в годовщину его смерти, стоит пересмотреть работы известного кинорежиссера.