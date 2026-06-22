Не только "Дьявол носит Prada": 7 потрясающих ролей легендарной Мерил Стрип

Мерил Стрип – выдающаяся американская актриса театра, кино и телевидения, а также продюсер. Мировую известность она завоевала благодаря своему исключительному актерскому мастерству и способности перевоплощаться в совершенно разноплановых персонажей.

Многие зрители знают её по роли в фильме "Дьявол носит Prada", однако творческий путь актрисы гораздо шире и многограннее. На протяжении десятилетий Мерил Стрип воплощала на экране самые разнообразные образы, каждый раз демонстрируя новые грани своего таланта. В материале 24 Канала мы собрали фотографии актрисы, на которых она предстает в разных ролях и актерских амплуа.

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В каких фильмах и сериалах можно увидеть Мерил Стрип?

22 июня Мерил Стрип отмечает свой день рождения. Сегодня легендарной американской актрисе исполнилось 77 лет. По этому случаю поклонники вспоминают её самые яркие работы в кино и на телевидении. Огромную популярность ей принесли фильмы "Дьявол носит Prada", "Дьявол носит Prada 2" и "Секретное досье".

В то же время в творческом достоянии актрисы есть десятки других знаковых картин, где она исполняла как главные, так и второстепенные роли. Однако независимо от экранного времени ее героини всегда оставались яркими и незабываемыми. Предлагаем вспомнить, в каких фильмах и сериалах снялась Мерил Стрип и как менялись её образы на протяжении карьеры:

"Не смотрите вверх"



Мерил Стрип в фильме "Не смотрите вверх" / Кадр из фильма

"Маленькие женщины"



Мерил Стрип в фильме "Маленькие женщины" / Кадр из фильма

"Большая маленькая ложь"



Мерил Стрип в сериале "Большая маленькая ложь" / Кадр из сериала

"Охотник на оленей"



Мерил Стрип в фильме "Охотник на оленей" / Кадр из фильма

"Лемони Сникет: Тридцать три несчастья"



Мерил Стрип в фильме "Лемони Сникет: Тридцать три несчастья" / Кадр из фильма

"Смерть ей к лицу"



Мерил Стрип в фильме "Смерть ей к лицу" / Кадр из фильма

"Адаптация"



Мерил Стрип в фильме "Адаптация" / Кадр из фильма

Искренне поздравляем выдающуюся американскую актрису с днем рождения и приглашаем всех настоящих киноманов посмотреть фильмы с её участием, ведь каждый из них по-своему уникален и увлекателен.