25 интересных фильмов и сериалов, которые выйдут в сентябре на Netflix

Завершается лето и Netflix готовится удивлять зрителей невероятными проектами в сентябре. В этом месяце на платформе появится ряд увлекательных фильмов и сериалов, которые сделают осенние вечера еще более атмосферными.

В списке премьер вы найдете долгожданный четвертый сезон сериала "Сексуальное образование" и романтический фильм "Любовь с первого взгляда". Не забудьте зафиксировать даты выхода и насладиться приятным просмотром!

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Премьеры сентября на Netflix

Все фильмы и сериалы будут иметь украинский перевод: дубляж или субтитры.

Фильмы

"Счастливый конец", 1 сентября

"На пятьдесят оттенков темнее", 4 сентября

"Пятьдесят оттенков свободы", 4 сентября

"Фристайл", 13 сентября

"Эренгард: Искусство обольщения", 14 сентября

"Было когда-то давным-давно преступление", 114 сентября

"Талантливый мистер Рипли", 14 сентября

"Бойцовский клуб", 14 сентября

"Евротур", 14 сентября

"Поцелуй к счастью", 14 сентября

"Время", 14 сентября

"Любовь с первого взгляда", 15 сентября

"Граф", 15 сентября

Сериалы

"Разочарование", 5 сезон, 1 сентября

"Позор", 6 сентября

"Любое дитя", 7 сентября

"Вирджин-Ривер", 5 сезон, часть 1, 7 сентября

"Вожак", 3 сезон, 7 сентября

"Тебя зовет время", 8 сентября

"Тело в огне", 8 сентября

"Тапи", 13 сентября

"Плохое образование", 15 сентября

"Невыносимое лето Саммер", 2 сезон, 15 сентября

"Киллер с ножницами", 4 сезон, 21 сентября

"Половое воспитание", 4 сезон, 21 сентября

К слову, в прошлом месяце на Netflix вышли американо-французский боевик 2014 года "Воздушный маршал" и 2 сезон британского романтического телесериала для подростков "Когда замирает сердце".