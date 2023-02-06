7 новых фильмов и сериалов, которые выйдут на Netflix в феврале

В течение февраля 2023 года на Netflix выйдет немало интересных кинолент – от романтических комедий до психологических триллеров. Редакция Кино 24 подготовила подборку по новым релизам.

Готовьте блокнот с ручкой и записывайте даты премьер самых ожидаемых лент. Среди них – "К тебе или ко мне" с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером, сериал "Ты", и "Любовь в квадрате снова".

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Новые фильмы и сериалы Netflix, которых стоит ждать в феврале

"Несокрушимый дух"

Дата премьеры: 3 февраля

Вдохновляющая драма на основе реальных событий с оскароносной Анной Пеквин. По сюжету упорная юная австралийка воплощает мечту и сталкивается со своими страхами, стремясь стать самым молодым человеком, осуществившим кругосветное плавание.

"Несокрушимый дух": смотрите трейлер

"Билл Расселл: Легенда"

Дата премьеры: 8 февраля

Этот биографический документальный сериал рассказывает о наследии величайшего игрока НБА и активиста Билла Расселла.

"Билл Расселл: Легенда": смотрите трейлер

"Ты", 4 сезон, 1 часть

Дата премьеры: 9 февраля

Главную роль неизменно исполнит Пенн Бэджли, сыгравший Джо Голдберг. Каждый раз он придумывает новую личность и историю жизни, чтобы соблазнить и поразить новую пассию. После его неудач и убийств в США он перебирается в Европу, а именно в Лондон. Там он становится профессором Джонатаном Муром.

"Ты": смотрите трейлер

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"Любовь в квадрате снова"

Дата премьеры: 13 февраля

Положительная романтическая комедия об отношениях прагматичной учительницы и известного журналиста.

"Любовь в квадрате снова": смотрите трейлер

"К тебе или ко мне"

Дата премьеры: 18 февраля

Романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях. Когда лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильями, они заглядывают в жизнь друг друга, что может разжечь любовь.

"К тебе или ко мне"

"Внешние отмели", 3 сезон

Дата премьеры: 23 февраля

Уголовный боевик с участием Чейза Стоукса, Мэйделин Кляйн и Бэйли Мэдисон впервые появился на Netflix в середине апреля 2020 года. В течение первого сезона мы следили за группой подростков, которые использовали карту сокровищ, которая должна показать, где спрятано золото на 400 миллионов долларов, что затонуло вместе с торговым кораблем. Второй сезон "Караси" подвергаются опасности и разгадывают новые загадки, сталкиваясь с новыми и старыми врагами. На кону сокровище с золотом и их жизнь. Какие новые приключения покажут в третьем сезоне – узнаем позже.

"Внешние отмели": смотрите тизер

"У нас есть призрак"

Дата премьеры: 24 февраля

По сюжету комедии, найдя в новом доме призрака с мрачным прошлым, семья становится интернет-сенсацией, а заодно мишенью тайной правительственной организации.

"У нас есть призрак": смотрите трейлер