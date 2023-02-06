7 новых фильмов и сериалов, которые выйдут на Netflix в феврале
В течение февраля 2023 года на Netflix выйдет немало интересных кинолент – от романтических комедий до психологических триллеров. Редакция Кино 24 подготовила подборку по новым релизам.
Готовьте блокнот с ручкой и записывайте даты премьер самых ожидаемых лент. Среди них – "К тебе или ко мне" с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером, сериал "Ты", и "Любовь в квадрате снова".
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Новые фильмы и сериалы Netflix, которых стоит ждать в феврале
"Несокрушимый дух"
Дата премьеры: 3 февраля
Вдохновляющая драма на основе реальных событий с оскароносной Анной Пеквин. По сюжету упорная юная австралийка воплощает мечту и сталкивается со своими страхами, стремясь стать самым молодым человеком, осуществившим кругосветное плавание.
"Несокрушимый дух": смотрите трейлер
"Билл Расселл: Легенда"
Дата премьеры: 8 февраля
Этот биографический документальный сериал рассказывает о наследии величайшего игрока НБА и активиста Билла Расселла.
"Билл Расселл: Легенда": смотрите трейлер
"Ты", 4 сезон, 1 часть
Дата премьеры: 9 февраля
Главную роль неизменно исполнит Пенн Бэджли, сыгравший Джо Голдберг. Каждый раз он придумывает новую личность и историю жизни, чтобы соблазнить и поразить новую пассию. После его неудач и убийств в США он перебирается в Европу, а именно в Лондон. Там он становится профессором Джонатаном Муром.
"Ты": смотрите трейлер
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"Любовь в квадрате снова"
Дата премьеры: 13 февраля
Положительная романтическая комедия об отношениях прагматичной учительницы и известного журналиста.
"Любовь в квадрате снова": смотрите трейлер
"К тебе или ко мне"
Дата премьеры: 18 февраля
Романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях. Когда лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильями, они заглядывают в жизнь друг друга, что может разжечь любовь.
"К тебе или ко мне"
"Внешние отмели", 3 сезон
Дата премьеры: 23 февраля
Уголовный боевик с участием Чейза Стоукса, Мэйделин Кляйн и Бэйли Мэдисон впервые появился на Netflix в середине апреля 2020 года. В течение первого сезона мы следили за группой подростков, которые использовали карту сокровищ, которая должна показать, где спрятано золото на 400 миллионов долларов, что затонуло вместе с торговым кораблем. Второй сезон "Караси" подвергаются опасности и разгадывают новые загадки, сталкиваясь с новыми и старыми врагами. На кону сокровище с золотом и их жизнь. Какие новые приключения покажут в третьем сезоне – узнаем позже.
"Внешние отмели": смотрите тизер
"У нас есть призрак"
Дата премьеры: 24 февраля
По сюжету комедии, найдя в новом доме призрака с мрачным прошлым, семья становится интернет-сенсацией, а заодно мишенью тайной правительственной организации.
"У нас есть призрак": смотрите трейлер