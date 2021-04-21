Популярный украинский дизайнер Андре Тан назвал любимые фильмы и сериалы о моде. Поэтому если во время время карантина вы ищете источники вдохновения, проведите вечер с лентой о фэшне.

Сейчас в Италии продолжаются съемки драмы "Дом Гуччи" , где будет рассказано о жизни и смерти одного из самых талантливых дизайнеров Маурицио Гуччи. В драме снимутся Леди Гага и Адам Драйвер, что уже вызывает восторг у поклонников кино. А пока лента еще находится на стадии создания, Андре Тан поделился собственной подборкой фильмов и сериалов, которые раскроют секреты работы знаменитых дизайнеров и фэшн-журналов.

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Лучшие фильмы и сериалы о моде

"Валентино: Последний император"

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 7,2

Дизайнеры не любят пускать посторонних в свою мастерскую и открывать секреты, как создаються их легендарные коллекции. Однако Валентино Гаравани сделал беспрецедентное исключение и позволил создать документальный фильм о своей работе. Зрители смогут заглянуть за кулисы высокой моды, подсмотреть за модельером и узнать, каким он есть в повседневной жизни.

Фильм посвящен королю, вернее императору высокой моды – Валентино. Почему император? Когда речь идет о роскошном изделие, сплетение из тончайших нитей изящной простоты, люди говорят: "Как у Валентино". Над картиной работали более 2 лет!

– отметил Андре Тан.

"Валентино: Последний император": смотрите трейлер

"Сентябрьский номер"

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 7,1

Мир моды создается не только на подиумах, но и в именитых глянцах. Особым в году является сентябрьский номер, к которому редакторы могут месяцами готовиться, тщательно наполняя каждую страницу выпуска. Но не все идеально за кулисами, как мы себе можем представить. Поэтому в документальном фильме "Сентябрьский номер" раскрыли все детали подготовки к выпуску Vogue. Главной героиней ленты выступила непревзойденная Анна Винтур, которой восхищается весь мир.

В каждой религии есть своя Библия. Мода – не исключение. Замечательный документальный фильм о создании главного выпуска Vogue в году. Фильм – настоящий пропуск за кулисами моды,

– прокомментировал Андре Тан.

"Сентябрьский номер": смотрите трейлер

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"Со дня в день"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,8

Если вы хотели бы увидеть, что происходило за кулисами знаменитых показов Карла Лагерфельда, то съемочная группа Netflix помогла это сделать. В течение недели режиссер с оператором снимали все происходящее с дизайнером перед фэшн-шоу.

Документальный сериал Netflix о закулисье кутюрного показа Карла Лагерфельда в 2018 году. Целых 7 дней съемочная команда ходила по пятам легенды. Не рекомендую начинать смотреть вечером... Потому что сможете остановиться только с восходом солнца,

– анонсировал Андре Тан.

"Со дня в день": смотрите трейлер

"Диор и я"

Год выхода – 2014

Рейтинг IMDb – 7,3

Рекомендует Андре Тан посмотреть и фильм "Диор и я". Лента расскажет о самом тяжелом году в истории бренда, когда всего за несколько недель в экстренном режиме готовили новую коллекцию одежды.

"Фильм о том, как подготовить коллекцию за 8 недель. На экране вы увидите личной жизни героев или что-то, кроме того, как сотрудники ателье работают, как рабы. Больше всего в фильме мне понравились интервью с швеями. Я уже молчу об эстетическом удовольствие при просмотре!" – заинтриговал дизайнер.

"Диор и я": смотрите трейлер

"Высокий винтаж в Лос-Анджелесе"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 8,9

Можно ли разбогатеть, имея лавку винтажной одежды? В сериале "Высокий винтаж в Лос-Анджелесе" зрители найдут ответ на этот вопрос.

"Это не совсем полноценное кино, а цикл передач о винтажный магазин и его владелицу Диорис. Кто из селебрити регулярно покупает винтаж Что такое "чаша Грааля" в винтажном бизнесе? Все узнаете при просмотре", – отметил Андре Тан.

"Высокий винтаж в Лос-Анджелесе": смотрите видео

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