Андре Тан посоветовал фильмы и сериалы о моде, которые вдохновляют
Популярный украинский дизайнер Андре Тан назвал любимые фильмы и сериалы о моде. Поэтому если во время время карантина вы ищете источники вдохновения, проведите вечер с лентой о фэшне.
Источник:инстаграм Андре Тана
Сейчас в Италии продолжаются съемки драмы "Дом Гуччи", где будет рассказано о жизни и смерти одного из самых талантливых дизайнеров Маурицио Гуччи. В драме снимутся Леди Гага и Адам Драйвер, что уже вызывает восторг у поклонников кино. А пока лента еще находится на стадии создания, Андре Тан поделился собственной подборкой фильмов и сериалов, которые раскроют секреты работы знаменитых дизайнеров и фэшн-журналов.
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Лучшие фильмы и сериалы о моде
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"Валентино: Последний император"
Год выхода – 2008
Рейтинг IMDb – 7,2
Дизайнеры не любят пускать посторонних в свою мастерскую и открывать секреты, как создаються их легендарные коллекции. Однако Валентино Гаравани сделал беспрецедентное исключение и позволил создать документальный фильм о своей работе. Зрители смогут заглянуть за кулисы высокой моды, подсмотреть за модельером и узнать, каким он есть в повседневной жизни.
Фильм посвящен королю, вернее императору высокой моды – Валентино. Почему император? Когда речь идет о роскошном изделие, сплетение из тончайших нитей изящной простоты, люди говорят: "Как у Валентино". Над картиной работали более 2 лет!
– отметил Андре Тан.
"Валентино: Последний император": смотрите трейлер
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"Сентябрьский номер"
Год выхода – 2009
Рейтинг IMDb – 7,1
Мир моды создается не только на подиумах, но и в именитых глянцах. Особым в году является сентябрьский номер, к которому редакторы могут месяцами готовиться, тщательно наполняя каждую страницу выпуска. Но не все идеально за кулисами, как мы себе можем представить. Поэтому в документальном фильме "Сентябрьский номер" раскрыли все детали подготовки к выпуску Vogue. Главной героиней ленты выступила непревзойденная Анна Винтур, которой восхищается весь мир.
В каждой религии есть своя Библия. Мода – не исключение. Замечательный документальный фильм о создании главного выпуска Vogue в году. Фильм – настоящий пропуск за кулисами моды,
– прокомментировал Андре Тан.
"Сентябрьский номер": смотрите трейлер
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"Со дня в день"
Год выхода – 2018
Рейтинг IMDb – 6,8
Если вы хотели бы увидеть, что происходило за кулисами знаменитых показов Карла Лагерфельда, то съемочная группа Netflix помогла это сделать. В течение недели режиссер с оператором снимали все происходящее с дизайнером перед фэшн-шоу.
Документальный сериал Netflix о закулисье кутюрного показа Карла Лагерфельда в 2018 году. Целых 7 дней съемочная команда ходила по пятам легенды. Не рекомендую начинать смотреть вечером... Потому что сможете остановиться только с восходом солнца,
– анонсировал Андре Тан.
"Со дня в день": смотрите трейлер
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"Диор и я"
Год выхода – 2014
Рейтинг IMDb – 7,3
Рекомендует Андре Тан посмотреть и фильм "Диор и я". Лента расскажет о самом тяжелом году в истории бренда, когда всего за несколько недель в экстренном режиме готовили новую коллекцию одежды.
"Фильм о том, как подготовить коллекцию за 8 недель. На экране вы увидите личной жизни героев или что-то, кроме того, как сотрудники ателье работают, как рабы. Больше всего в фильме мне понравились интервью с швеями. Я уже молчу об эстетическом удовольствие при просмотре!" – заинтриговал дизайнер.
"Диор и я": смотрите трейлер
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"Высокий винтаж в Лос-Анджелесе"
Год выхода – 2013
Рейтинг IMDb – 8,9
Можно ли разбогатеть, имея лавку винтажной одежды? В сериале "Высокий винтаж в Лос-Анджелесе" зрители найдут ответ на этот вопрос.
"Это не совсем полноценное кино, а цикл передач о винтажный магазин и его владелицу Диорис. Кто из селебрити регулярно покупает винтаж Что такое "чаша Грааля" в винтажном бизнесе? Все узнаете при просмотре", – отметил Андре Тан.
"Высокий винтаж в Лос-Анджелесе": смотрите видео
Но если вы больше любите художественные фильмы и сериалы, предлагаем посмотреть:
- "Эмили в Париже" (2020)
- "Стажер" (2015)
- "Коко до Шанель" (2009)
- "Одинокий мужчина" (2009)
- "Дьявол носит Prada" (2006)
- "Высокая мода" (1994)
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