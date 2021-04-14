Зрители и критики оценивают новые проекты не только по сюжету, но и по картинке, созданной режиссером с целой командой профессионалов. 13 апреля в Лос-Анджелесе н6азвалы фильмы и сериалы с лучшими костюмами.

Церемония Гильдии художников по костюмам состоялась виртуально-за пандемии коронавируса. Всех лауреатов премии объявили 13 апреля, а в список победителей попали претенденты на Оскар-2021.

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В частности, киноэксперты отметили 89-летнюю костюмершу Энн Рот. Женщина работала над костюмированной драмой "Ма Рейни: Мать блюза" и подобрала невероятные образы для главных актеров ленты Виолы Дэвис и Чедвика Боузмана. Кроме этого, Энн Рот – старейшая номинантка на Оскар, что поборется за статуэтку в номинации "Лучший художник по костюмам".

В список самых стильных фильмов и сериалов также попали "Мулан", "Ферзев ый гамбит", "Гамильтон" и другие популярные ленты 2020 года.

Победители премии Гильдии художников по костюмам

Лучшие костюмы для научно-популярного фильма / фэнтези-фильма – "Мулан"

Бина Дайгелер , которая создала костюмы для фильма "Мулан", завоевала престижную награду. Эта знаменитая костюмерша сумела обойти своих коллег из фильмов "Чудо-женщина 1984", "Дулитл", "Пиноккио" и "Джингл Джангл: Рождественское путешествие".

Такой результат не удивил зрителей, ведь в фильме "Мулан" подобрали как национальные китайские наряды для главных героинь, так и доспехи, которые носили в старину, поэтому лента поразила подбором цветов и костюмов.

"Мулан": смотрите трейлер

Лучшие костюмы для фильма на современную тематику – "Перспективная девушка"

Нэнси Станер помогла фильму "Перспективная девушка" попасть в списки всех престижных премий. Лента имеет мощную идею, а ее главная героиня в исполнении Кэри Маллиган сочетает стиль, эрудированность и опасность.

"Перспективная девушка": смотрите трейлер

Лучшие костюмы исторические фильмы – "Ма Рейни: Мать блюза"

Лауреат премии Гильдии художников по костюмам является Энн Рот. Она замечательно передала дух 1920-х годов благодаря костюмам. Легендарная вокалистка Ма Рейни, которую сыграла Виола Дэвис, появлялась в кадре в роскошных концертных платьях, которые были трендовыми в те годы. Это одна из причин, почему "Ма Рейни: Мать блюза" претендует на Оскар сразу в 6 номинациях.

"Ма Рейни: Мать блюза": смотрите трейлер

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Лучшие костюмы для научно-популярного сериала – "Мир Дикого Запада"

Сериал "Мир Дикого Запада" с Энтони Хопкинсом в главной роли еще с 2016 года не теряет популярности. В 2020-м представили 3 сезон проекту, над которым работал Шей Канлифф . Именно он и помог завоевать премию Гильдии художников по костюмам, отметившись мастерством подбирать как современные наряды для создания сериала, так и исторические в стиле вестерна.

"Мир Дикого Запада": смотрите трейлер

Лучшие костюмы для сериала в современную тематику – "Шиттс Крик"

Проверенный временем сериал покорил и другую номинацию Гильдии художников по костюмам. В категории современных сериалов победил проект "Шиттс Крик" с костюмершей Деброй Хенсон.

"Шиттс Крик": смотрите фрагмент

Лучшие костюмы для исторического сериала – "Ферзев ый гамбит"

Все киноманы ожидали появления в списке лауреатов "Ферзевый гамбит". Все потому, что костюмы в этой ленте имеют особую роль. Со временем, когда Бет Гармон приобретает славу и выступает на международных турнирах по шахматам, ее стиль кардинально меняется, становится дорогим и элегантным. Во время эмоционального падения наряд также претерпевает изменения. Работал над образом Бет в сериале "Ферзевый гамбит". костюмер Габриэле Биндер \.

"Ферзев ый гамбит": смотрите трейлер

Лучшие костюмы для варьете, реалити-шоу и телевидения – "Гамильтон"

Победил в Гильдии художников по костюмам и знаменитый мюзикл "Гамильтон". Костюмы для него создавал Пол Тазуэлл .