Глядачі і критики оцінюють нові проєкти не тільки за сюжетом, але й за картинкою, створеною режисером з цілою командою професіоналів. 13 квітня у Лос-Анджелесі н6азвали фільми і серіали з найкращими костюмами.

Церемонія Гільдії художників з костюмів відбулась віртуально через пандемію коронавірусу. Всіх лауреатів премії оголосили 13 квітня, а у список переможців потрапили претенденти на Оскар-2021.

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Зокрема, кіноексперти відзначили 89-річну костюмерку Енн Рот. Жінка працювала над костюмованою драмою "Ма Рейні: Мати блюзу" і підібрала неймовірні образи для головних акторів стрічки Віоли Девіс та Чедвіка Боузмана. Окрім цього, Енн Рот – найстарша номінантка на Оскар, що побореться за статуетку в номінації "Найкращий художник з костюмів".

До списку найстильніших фільмів і серіалів також потрапили "Мулан", "Ферзевий гамбіт", "Гамільтон" та інші популярні стрічки 2020 року.

Переможці премії Гільдії художників з костюмів

Найкращі костюми для науково-популярного фільму / фентезі-фільму – "Мулан"

Біна Дайгелер, яка створила костюми для фільму "Мулан", виборола престижну нагороду. Ця знаменита костюмерка зуміла обійти своїх колег з фільмів "Диво-жінка 1984", "Дулітл", "Піноккіо" та "Джингл Джангл: Різдвяна подорож".

Такий результат не здивував глядачів, адже у фільмі "Мулан" підібрали як національні китайські вбрання для головних героїнь, так і обладунки, які носили у старовину, тому стрічка вразила підбором кольорів і костюмів.

"Мулан": дивіться трейлер

Найкращі костюми для фільму на сучасну тематику – "Перспективна дівчина"

Ненсі Станер допомогла фільму "Перспективна дівчина" потрапити у списки всіх престижних премій. Стрічка має потужну ідею, а її головна героїня у виконанні Кері Малліган поєднує стиль, ерудованість і небезпеку.

"Перспективна дівчина": дивіться трейлер

Найкращі костюми на історичні фільми – "Ма Рейні: Мати блюзу"

Лауреатка премії Гільдії художників з костюмів є Енн Рот. Вона чудово передала дух 1920-их років завдяки костюмам. Легендарна вокалістка Ма Рейні, яку зіграла Віола Девіс, з'являлась у кадрі у розкішних концертних сукнях, що були трендовими в ті роки. Це одна з причин, чому "Ма Рейні: Мати блюзу" претендує на Оскар одразу в 6 номінаціях.

"Ма Рейні: Мати блюзу": дивіться трейлер

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Найкращі костюми для науково-популярного серіалу – "Світ Дикого Заходу"

Серіал "Світ Дикого Заходу" з Ентоні Гопкінсом у головній ролі ще з 2016 року не втрачає популярності. У 2020-му презентували 3 сезон проєкту, над яким працював Шей Канліфф. Саме він і допоміг вибороти премію Гільдії художників з костюмів, відзначившись майстерністю підбирати як сучасні вбрання для створення серіалу, так і історичні в стилі вестерну.

"Світ Дикого Заходу": дивіться трейлер

Найкращі костюми для серіалу на сучасну тематику – "Шіттс Крік"

Перевірений часом серіал підкорив і іншу номінацію Гільдії художників з костюмів. У категорії сучасних серіалів переміг проєкт "Шіттс Крік" з костюмеркою Деброю Генсон.

"Шіттс Крік": дивіться фрагмент

Найкращі костюми для історичного серіалу – "Ферзевий гамбіт"

Всі кіномани очікували на появу у списку лауреатів "Ферзевого гамбіту". Все тому, що костюми у цій стрічці мають особливу роль. З часом, коли Бет Гармон здобуває славу і виступає на міжнародних турнірах з шахів, її стиль кардинально змінюється, стає дорогим і елегантним. У час емоційного падіння вбрання також зазнає змін. Працював над образом Бет у серіалі "Ферзевий гамбіт" костюмер Габріеле Біндер.

"Ферзевий гамбіт": дивіться трейлер

Найкращі костюми для вар'єте, реаліті-шоу та телебачення – "Гамільтон"

Виборов перемогу Гільдії художників з костюмів і знаменитий мюзикл "Гамільтон". Костюми для нього створював Пол Тейзвелл.

"Гамільтон": дивіться трейлер