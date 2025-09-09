Иногда детям хочется почувствовать себя в роли взрослых и посмотреть что-то жуткое. В этом случае может выручить подборка лент от Netflix Кино 24, которые не будут травматическими, а вызовут лишь немного волнения, а у взрослых – приятную ностальгию.

К слову После них будет сложно заснуть: 3 фильма на Netflix, основанные на реальных событиях

"Битлджус" (1988)

Влюбленная пара, Адам и Барбара Мейтленд, приезжают в городок Винтер-Ривер, где есть их дом. Однажды супруги поехали в магазин. Возвращаясь домой, они попадают в аварию и слетают в реку. После смерти Адам и Барбара таки возвращаются домой, но уже как призраки. Им не нравится, что в имении поселилась новая семья. Поэтому обращаются за помощью к "биоэкзорцисту" Битлджусу.

"Битлджус": смотрите трейлер онлайн

"Ведьмы" (1990)

9-летний мальчик Люк после смерти родителей остается жить у бабушки Хельды. Та рассказывает ему страшных историй о ведьмах и учит, как распознавать их в толпе. Как-то бабушке становится плохо, поэтому она с мальчиком едут на отдых в отель. Они даже не подозревают, что в это время в этом месте собираются все ведьмы Англии.

"Ведьмы": смотрите трейлер онлайн

"Семейка Аддамс" (1991)

Фильм рассказывает о жизни необычной пары Мортиши и Гомеса Адамсов, которые безгранично любят друг друга и своих детей – Венздей и Паксли. Гомес мечтает хочет воссоединиться со своим старшим братом Фестером. Однажды он и вправду появляется на пороге. Но другие члены семейки подозревают, что это не настоящий дядюшка, а загримированный мошенник.

"Семейка Аддамс": смотрите трейлер онлайн

"Кошмар перед Рождеством" (1993)

Город Хэллоуин – царство ужасов и кошмаров, где живут призраки, монстры и мертвецы. Их работа – пугать людей на праздник. После очередного Хэллоуина мэр раздает награды за лучшие выходки. Но один житель, Джек, устал от однообразия бытия. Вдруг он попадает на волшебную поляну, где есть двери в другие измерения. Так Джек попадает в город Рождества.

"Кошмар перед Рождеством": смотрите трейлер онлайн

"Коралина в стране кошмаров" (2009)

В центре сюжета – Коралина, которая переезжает со своими родителями в новую квартиру. Взрослые почти не уделяют времени девочке, поэтому она самостоятельно исследует дом. Коралина находит таинственные двери. Зайдя внутрь, девочка оказывается в параллельном мире, где все так же как и в реальности, а родители всегда рады провести время вместе. Но почему-то вместо их глаз пришиты пуговицы.

"Коралина в стране кошмаров": смотрите трейлер онлайн

"Паранорман, или Как приручить зомби" (2012)

События мультфильма разворачиваются в маленьком городке. Здесь живет мальчик Норман, который может видеть призраков и разговаривать с ними. Из-за древнего проклятия на город нападают живые мертвецы. Благодаря своему дару, только Норман способен всех спасти.

"Паранорман, или Как приручить зомби": смотрите трейлер онлайн