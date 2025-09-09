Часом дітям хочеться відчути себе в ролі дорослих та подивитися щось моторошне. У цьому разі може виручити добірка стрічок від Кіно 24, які не будуть травматичними, а викличуть лиш трохи хвилювання, а в дорослих – приємну ностальгію.

До слова Після них буде складно заснути: 3 фільми на Netflix, що засновані на реальних подіях

"Бітлджюс" (1988)

Закохана пара, Адам і Барбара Мейтленд, приїжджають до містечка Вінтер-Ривер, де є їхній будинок. Якось подружжя поїхало до крамниці. Повертаючись додому, вони потрапляють в аварію та злітають в річку. Після смерті Адам і Барбара таки повертаються додому, але вже як привиди. Їм не подобається, що в маєтку оселилась нова сім'я. Тож звертаються за допомогою до "біоекзорциста" Бітлджюса.

"Бітлджюс": дивіться трейлер онлайн

"Відьми" (1990)

9-річний хлопчик Люк після смерті батьків залишається жити у бабусі Хельди. Та розповідає йому страшних історій про відьом і вчить, як розпізнавати їх у натовпі. Якось бабусі стає зле, тому вона з хлопчиком їдуть на відпочинок до готелю. Вони навіть не підозрюють, що в цей час у цьому місці збираються всі відьми Англії.

"Відьми": дивіться трейлер онлайн

"Сімейка Адамсів" (1991)

Фільм розповідає про життя незвичайної пари Мортіші й Гомеса Адамсів, які безмежно люблять одне одного та своїх дітей – Венздей і Пакслі. Гомес мріє хоче возз'єднатися зі своїм старшим братом Фестером. Одного дня він і справді з'являється на порозі. Але інші члени сімейки підозрюють, що це не справжній дядечко, а загримований шахрай.

"Сімейка Адамсів": дивіться трейлер онлайн

"Жах перед Різдвом" (1993)

Місто Геловін – царство жахів та кошмарів, де живуть привиди, монстри й мерці. Їхня робота – лякати людей на свято. Після чергового Геловіна мер роздає нагороди за найкращі витівки. Та один житель, Джек, втомився від одноманітності буття. Раптом він потрапляє на чарівну галявину, де є двері в інші виміри. Так Джек потрапляє у місто Різдва.

"Жах перед Різдвом": дивіться трейлер онлайн

"Кораліна у світі кошмарів" (2009)

У центрі сюжету – Кораліна, яка переїжджає зі своїми батьками у нову квартиру. Дорослі майже не приділяють часу дівчинці, тож вона самостійно досліджує дім. Кораліна знаходить таємничі двері. Зайшовши всередину, дівчинка опиняється у паралельному світі, де все так само як і в реальності, а батьки завжди раді провести час разом. Але чомусь замість їхніх очей пришиті ґудзики.

"Кораліна у світі кошмарів": дивіться трейлер онлайн

"Паранорман" (2012)

Події мультфільму розгортаються в маленькому містечку. Тут живе хлопчик Норман, який може бачити привидів та розмовляти з ними. Через давнє прокляття на місто нападають живі мерці. Завдяки своєму дару, лише Норман здатен усіх врятувати.

"Паранорман": дивіться трейлер онлайн