Без хэппи-энда: 5 фильмов, где зло побеждает, а герои терпят поражение

Мы привыкли к киношному правилу: герои страдают, злодей получает по заслугам, а в конце все могут спокойно вздохнуть с облегчением. Но есть фильмы, которые решили не баловать зрителя таким комфортом. Здесь зло побеждает, герои терпят поражение, а финальные титры оставляют после себя легкое желание проверить, не живете ли вы на самом деле в фильме ужасов.

24 Канал собрал пять фильмов, в которых справедливость, если и наступает, то явно с опозданием.

"Райское озеро" (2008)



"Райское озеро" / Фото Imdb



Дженни и Стив отправляются на романтический уик-энд к Райскому озеру – подальше от людей, шума и цивилизации. План замечательный. Почти.

Их отдых портит компания агрессивных подростков, которые сначала угоняют машину пары, а затем устраивают на них настоящую охоту. Казалось бы, взрослые люди против детей – преимущество очевидно. Но не в этот раз.

Фильм постепенно превращается в очень мрачный триллер, где герои все больше теряют контроль над ситуацией. И финал оставляет именно то ощущение, ради которого такие фильмы и смотрят: нет, справедливость сегодня не наступит.

"Омен" (2006)



"Омен" / Фото Imdb



Здесь зло даже не пытается особо маскироваться. Роберт Торн считает, что воспитывает обычного сына. Но постепенно начинает понимать: ребенок может быть не просто проблемным, а буквально воплощением адского зла.

Жена Торна недавно пережила потерю собственного ребенка, а новорожденный мальчик должен был стать для семьи шансом начать все сначала. Не стал.

"Омен" – тот случай, когда семейная драма очень быстро переходит в категорию "лучше бы завести собаку".

А главное – зло здесь не просто выживает. Оно получает шанс на будущее.

"Матч-пойнт" (2005)



"Матч-пойнт" / Фото Imdb



Вуди Аллен решил доказать, что для победы иногда не нужны ни сверхспособности, ни демонические силы. Достаточно правильного человека, правильных знакомств и немного цинизма.

Крис Уилтон бросает спортивную карьеру и начинает работать тренером у состоятельных англичан. В Лондоне он знакомится с богатой семьей, женится на Хлое и обретает безбедную жизнь и перспективную работу.

Проблема лишь одна: Крис влюбляется в Нолу. Далее начинается история о предательстве, амбициях, лжи и очень хладнокровных решениях.

И самое неприятное в этом фильме то, что зло здесь не выглядит как зло. Оно ходит в дорогом костюме, красиво говорит и очень хочет сохранить свой комфорт.

"Корабль-призрак" (2002)



"Корабль-призрак" / Фото Imdb



В 2002 году команда спасателей находит пропавший в 1962 году лайнер "Антония Граза". И тут уже стоило просто развернуться.

Корабль пуст, связь пропадает, в коридорах слышны музыка и смех, а атмосфера становится все более жуткой.

Сначала спасатели думают, что столкнулись с проблемами из-за шторма. Затем понимают: они сами стали заложниками чего-то гораздо более страшного.

История постепенно раскрывает зловещую силу, поселившуюся на корабле. Здесь победа добра тоже не входит в планы.

"Джиперс Криперс" (2001)



"Джиперс Криперс" / Фото Imdb



Брат и сестра Триш и Дерри едут домой, когда замечают загадочного мужчину возле заброшенной церкви. Он сбрасывает в трубу нечто, похожее на человеческое тело.

Обычный человек после такого, наверное, нажал бы на газ. Но герои решают вернуться и проверить, что там происходит. Дерри спускается в подвал и находит там парня со страшными ранениями, а вокруг – стены, покрытые телами жертв.

После этого начинается охота. За братом и сестрой гонится Джиперс Криперс, готовый убивать всех на своем пути.

И если вы думаете, что после всего увиденного герои наконец найдут способ победить – ну, это был бы совсем другой список. Здесь зло получает именно то, чего хотело.

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