Что посмотреть вместе с друзьями: 3 лучших фильма, которые украсят ваш вечер

Идеальным вариантом времяпрепровождения с друзьями всегда будет совместный просмотр фильмов, которые подарят эмоции. Современный кинематограф может предложить огромное количество жанров, что точно найдут своего ценителя.

24 Канал подготовил подборку лучших фильмов на вечер, которые можно посмотреть в компании друзей. Эти киноленты поразят не только поклонников комедий, но и ужасов.

Не пропустите 3 новых мини-сериала на Netflix, которые можно посмотреть всего за вечер

"Мы – Миллеры" (2013)

Мелкий наркоторговец Дэвид вынужден перевезти крупную партию товара из Мексики в США. Он собирает фейковую семью, чтобы пройти границу и не вызвать никаких подозрений. Семья, которая состоит из стриптизерши и двух хулиганов, сначала имеет убедительный вид. Однако все неожиданно идет не по плану, поэтому семейное путешествие превращается в сплошной хаос.

"Мы – Миллеры": смотрите трейлер фильма онлайн

"Дэдпул" (2016)

Уэйд Уилсон – бывший наемник, который страдает из-за рака последней стадии. Впрочем, мужчина неожиданно получает шанс вылечиться от смертельной болезни. Ему стоит лишь принять участие в экспериментальной программе, результаты которой ошеломили Вейда. Он стал мутантом со сверхчеловеческими способностями и специфическим чувством юмора. Теперь главный герой отправляется на поиски того, кто разрушил его жизнь.

"Дэдпул": смотрите трейлер фильма онлайн

"Тихое место" (2018)

В мире почти не осталось людей – Землю захватили слепые монстры, которые имеют превосходный слух. Семья, которая выжила, вынуждена жить в абсолютной тишине. Ради собственного спасения семья научилась общаться на языке жестов, ходить босиком и не издавать никакого шума. Однако когда герои попадают в опасную ситуацию, сохранить тишину становится просто невозможно.

"Тихое место": смотрите трейлер фильма онлайн

Если ваши друзья являются поклонниками фильмов от Netflix, то также предлагаем вам подборку лучших кинолент, которые уже можно посмотреть на стриминговой платформе. Наслаждайтесь просмотром!