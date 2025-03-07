24 Канал підготував добірку найкращих фільмів на вечір, які можна подивитися в компанії друзів. Ці кінострічки вразять не лише прихильників комедій, але й жахів.

Не пропустіть 3 нові мінісеріали на Netflix, які можна подивитись всього за вечір

"Ми – Міллери" (2013)

Дрібний наркоторговець Девід змушений перевезти велику партію товару з Мексики до США. Він збирає фейкову родину, щоб пройти кордон і не викликати жодних підозр. Сім'я, яка складається зі стриптизерки й двох хуліганів, спершу має переконливий вигляд. Однак все несподівано йде не за планом, тому родинна подорож перетворюється на суцільний хаос.

"Ми – Міллери" : дивіться трейлер фільму онлайн

"Дедпул" (2016)

Вейд Вілсон – колишній найманець, який страждає через рак останньої стадії. Втім, чоловік несподівано отримує шанс вилікуватися від смертельної хвороби. Йому варто лише взяти участь в експериментальній програмі, результати якої приголомшили Вейда. Він став мутантом із надлюдськими здібностями та специфічним почуттям гумору. Тепер головний герой вирушає на пошуки того, хто зруйнував його життя.

"Дедпул": дивіться трейлер фільму онлайн

"Тихе місце" (2018)

У світі майже не залишилося людей – Землю заполонили сліпі монстри, які мають чудовий слух. Сім'я, яка вижила, змушена жити в абсолютній тиші. Заради власного порятунку родина навчилася спілкуватися мовою жестів, ходити босоніж і не видавати жодного шуму. Однак коли герої потрапляють у небезпечну ситуацію, зберегти тишу стає просто неможливо.

"Тихе місце": дивіться трейлер фільму онлайн

Якщо ваші друзі є прихильниками фільмів від Netflix, то також пропонуємо вам добірку найкращих кінострічок, які вже можна подивитися на стримінговій платформі. Насолоджуйтеся переглядом!