24 Канал підготував добірку найкращих кінострічок у жанрі жахів, які можна подивитися на стримінговій платформі Netflix. Ці фільми отримали схвальні відгуки не лише від критиків, а й глядачів.

Не пропустіть 3 найкращі фільми жахів XXI століття, які лякають до мурах

"Перл" (2022)

Молода дівчина, на ім'я Перл, живе на фермі з суворою матір'ю та хворим батьком. Поки чоловік героїні воює на фронті, вона мріє про життя, сповнене розкоші та слави. Однак реальність Перл зовсім інша, тому коли дівчина дізнається про кастинг у місцевому театрі, то бажає вирватися із сірої буденності. Що готова зробити героїня, щоб здійснити свою мрію?

"Перл": дивіться трейлер фільму онлайн

"Екзорцист Ватикану" (2023)

Габріель Аморт, відомий екзорцист Ватикану, має вигнати демона з хлопчика, одержимого надзвичайно могутньою силою. Та в процесі обряду чоловік розуміє, що зіткнувся не просто з черговим випадком одержимості. Ця невідома істота знає про змову, яку так довго намагалися приховати. Аморту доведеться протистояти злу, набагато могутнішому, ніж він міг собі уявити.

"Екзорцист Ватикану": дивіться трейлер фільму онлайн

"Платформа" (2019)

У центрі сюжету – події, які відбуваються у в'язниці, що має незвичайну конструкцію. Вона складається з численних рівнів, а посередині кожного поверху є отвір, через який спускається платформа з їжею. Спочатку її заповнюють продуктами, але поки вона доходить до нижніх рівнів, то там вже нічого не залишається. Якось до тюрми потрапляє новий в'язень Горенг, який має пройти випробування витривалості й розкрити темні сторони людської природи.

"Платформа": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці кінострічки пропонують захопливі сюжети, які точно сподобаються поціновувачам жанру жахів. Обирайте фільм з переліку та насолоджуйтеся переглядом!