24 Канал подготовил подборку лучших кинолент в жанре ужасов, которые можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. Эти фильмы получили положительные отзывы не только от критиков, но и зрителей.

Не пропустите 3 лучшие фильмы ужасов XXI века, которые пугают до мурашек

"Перл" (2022)

Молодая девушка, по имени Перл, живет на ферме с суровой матерью и больным отцом. Пока муж героини воюет на фронте, она мечтает о жизни, полной роскоши и славы. Однако реальность Перл совсем другая, поэтому когда девушка узнает о кастинге в местном театре, то желает вырваться из серой обыденности. Что готова сделать героиня, чтобы осуществить свою мечту?

"Перл": смотрите трейлер фильма онлайн

"Экзорцист Ватикана" (2023)

Габриэль Аморт, известный экзорцист Ватикана, должен изгнать демона из мальчика, одержимого чрезвычайно мощной силой. Но в процессе обряда мужчина понимает, что столкнулся не просто с очередным случаем одержимости. Это неизвестное существо знает о заговоре, который так долго пытались скрыть. Аморту придется противостоять злу, гораздо более могущественному, чем он мог себе представить.

"Экзорцист Ватикана": смотрите трейлер фильма онлайн

"Платформа" (2019)

В центре сюжета – события, которые происходят в тюрьме, имеющей необычную конструкцию. Она состоит из многочисленных уровней, а посередине каждого этажа есть отверстие, через которое спускается платформа с едой. Сначала ее заполняют продуктами, но пока она доходит до нижних уровней, то там уже ничего не остается. Как-то в тюрьму попадает новый заключенный Горенг, который должен пройти испытание выносливости и раскрыть темные стороны человеческой природы.

"Платформа": смотрите трейлер фильма онлайн

Эти киноленты предлагают захватывающие сюжеты, которые точно понравятся ценителям жанра ужасов. Выбирайте фильм из перечня и наслаждайтесь просмотром!