24 Канал подготовил подборку лучших фильмов на вечер, которые можно посмотреть в компании друзей. Эти киноленты поразят не только поклонников комедий, но и ужасов.

Не пропустите 3 новых мини-сериала на Netflix, которые можно посмотреть всего за вечер

"Мы – Миллеры" (2013)

Мелкий наркоторговец Дэвид вынужден перевезти крупную партию товара из Мексики в США. Он собирает фейковую семью, чтобы пройти границу и не вызвать никаких подозрений. Семья, которая состоит из стриптизерши и двух хулиганов, сначала имеет убедительный вид. Однако все неожиданно идет не по плану, поэтому семейное путешествие превращается в сплошной хаос.

"Мы – Миллеры": смотрите трейлер фильма онлайн

"Дэдпул" (2016)

Уэйд Уилсон – бывший наемник, который страдает из-за рака последней стадии. Впрочем, мужчина неожиданно получает шанс вылечиться от смертельной болезни. Ему стоит лишь принять участие в экспериментальной программе, результаты которой ошеломили Вейда. Он стал мутантом со сверхчеловеческими способностями и специфическим чувством юмора. Теперь главный герой отправляется на поиски того, кто разрушил его жизнь.

"Дэдпул": смотрите трейлер фильма онлайн

"Тихое место" (2018)

В мире почти не осталось людей – Землю захватили слепые монстры, которые имеют превосходный слух. Семья, которая выжила, вынуждена жить в абсолютной тишине. Ради собственного спасения семья научилась общаться на языке жестов, ходить босиком и не издавать никакого шума. Однако когда герои попадают в опасную ситуацию, сохранить тишину становится просто невозможно.

"Тихое место": смотрите трейлер фильма онлайн

Если ваши друзья являются поклонниками фильмов от Netflix, то также предлагаем вам подборку лучших кинолент, которые уже можно посмотреть на стриминговой платформе. Наслаждайтесь просмотром!