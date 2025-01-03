Прокат происходит в рамках зимней ретроспективы кинокомпании "Артхаус Трафик", где собраны три знаковые ленты, каждый из которых стал особым событием в мировом кинематографе. По случаю старта проката собрали 5 костюмированных драм, которые точно стоит посмотреть – если не на большом экране, то легально онлайн.

Советуем 7 легендарных фильмов, которые завоевали сердца зрителей по всему миру

"Орландо", реж. Салли Поттер

Сюжет ленты разворачивается в Лондоне 17 века. Орландо – молодой и красивый аристократ, который привлекает внимание королевы Елизаветы I. Когда ее величество приказывает юноше не взрослеть и не стареть, Орландо подчиняется. Удивительным образом ему удается на протяжении веков оставаться румяным красавцем, познавая смысл смерти, любви, поэзии, политики и общества. И вдруг однажды Орландо просыпается женщиной.

"Орландо": смотрите онлайн трейлер фильма

Фэнтезийно-историческая драма 1992 года с Тильдой Суинтон в главной роли была в свое время номинирована на два Оскара: за лучшие работу художника-постановщика и дизайн костюмов. Также фильм отмечен Премией BAFTA за лучший грим, а также Премией Европейской киноакадемии за лучший фильм молодого режиссера.

"Фаворитка", реж. Йоргос Лантимос

События фильма греческого режиссера с Оливией Колман, Рейчел Вайс, Эммой Стоун в главных ролях разворачивается в Англии, XVIII века. Это история о королеве Анне и придворных дамах – герцогине Мальборо и ее младшей сестре Эбигейл, с прибытием которой во дворце начинается новая подковерная борьба.



Лента получила награды на Венецианском кинофестивале в 2018 – "Особый приз" жюри и "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль (Оливия Колман).

"Фаворитка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Спенсер", реж. Пабло Ларраин

"Спенсер: Тайна принцессы Дианы" – фильм Пабло Ларраина ("Джеки"), лауреата фестивалей в Каннах, Берлине и Венеции. Роль принцессы Дианы исполнила Кристен Стюарт – звезда франшизы "Сумерки", фильмов "Ангелы Чарли" и "Под водой".

"Спенсер": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета картины – Диана, принцесса Уэльская (урожденная Диана Спенсер). Ее брак с принцем Чарльзом трещит по швам. По миру ходят слухи об измене, а злые языки прогнозируют развод. Во время традиционных рождественских каникул монаршей семьи супруги вынуждены играть на публике идеальную и счастливую пару. Они ужинают за одним столом, празднуют вместе Рождество, но Диана готовится кардинально изменить жизнь королевской семьи.

"Корсет", реж. Мари Кройцер

Сиси всегда славилась своими красотой и стилем. Именно она задавала модные тенденции в высших кругах общества. События фильма начинаются с Рождества 1877 года, когда императрице исполняется 40 лет, и теперь она официально находится на пороге старости. Тогда Елизавета разворачивает хитрую борьбу за свой блестящий образ.

"Корсет": смотрите онлайн трейлер фильма

Роль Сиси в этом фильме исполнила Вики Крипс, известная по картине "Призрачная нить" Пола Томаса-Андерсона и хоррору "Время" М. Найта Шьямалана. Именно она подтолкнула режиссера Мари Кройцер к написанию сценария. Готовясь к съемкам, актриса тренировалась ездить верхом, а также овладела фехтованием и венгерским языком.

"Анджело", реж. Маркус Шляйнцер

События фильма Маркуса Шляйнцера происходят в Вене начала XVIII века. Африканский мальчик-раб Анджело попадает под опеку графини: она решает крестить его и дать ему образование. Достигнув совершеннолетия, Анджело становится знаменитым талисманом венского двора, пока не решает тайно жениться на белой женщине.

"Анджело": смотрите онлайн трейлер фильма

Роль графини-покровительницы исполнила звезда итальянского кино Альба Рорвахер ("Счастливый Лазарь", "Идеальные незнакомцы"). Сюжет основан на судьбе реального человека – по словам Шляйнцера, история Анджело дала ему хорошую возможность поразмышлять о понятии родины, инаковости и идентичности.