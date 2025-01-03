Прокат відбувається у межах зимової ретроспективи кінокомпанії "Артхаус Трафік", де зібрано три знакові стрічки, кожен з яких став особливою подією у світовому кінематографі. З нагоди старту прокату зібрали 5 костюмованих драм, які точно варто подивитися – якщо не на великому екрані, то легально онлайн.

Радимо 7 легендарних фільмів, які завоювали серця глядачів по всьому світу

"Орландо", реж. Саллі Поттер

Сюжет стрічки розгортається у Лондоні 17 століття. Орландо – молодий і красивий аристократ, який привертає увагу королеви Єлизавети I. Коли її величність наказує юнаку не дорослішати й не старіти, Орландо підкоряється. Дивним чином йому вдається упродовж століть лишатися рум'яним красенем, пізнаючи сенс смерті, кохання, поезії, політики та суспільства. Аж раптом одного дня Орландо прокидається жінкою.

"Орландо": дивіться онлайн трейлер фільму

Фентезійно-історична драма 1992 року з Тільдою Свінтон у головній ролі була у свій час номінована на два Оскари: за Найкращі роботу художника-постановника та дизайн костюмів. Також фільм відзначений Премією BAFTA за Найкращий грим, а також Премією Європейської кіноакадемії за Найкращий фільм молодої режисерки.

"Фаворитка", реж. Йоргос Лантімос

Події фільму грецького режисера з Олівією Колман, Рейчел Вайс, Еммою Стоун в головних ролях розгортається в Англії, XVIII століття. Це історія про королеву Анну та придворних дам – герцогиню Мальборо та її молодшу сестру Ебігейл, з прибуттям якої в палаці починається нова підкилимна боротьба.



Стрічка отримала ​​нагороди на Венеціанському кінофестивалі у 2018 – "Особливий приз" журі та "Кубок Вольпі" за найкращу жіночу роль (Олівія Колман).

"Фаворитка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спенсер", реж. Пабло Ларраін

"Спенсер: Таємниця принцеси Діани" – фільм Пабло Ларраіна ("Джекі"), лауреата фестивалів у Каннах, Берліні та Венеції. Роль принцеси Діани виконала Крістен Стюарт – зірка франшизи "Сутінки", фільмів "Ангели Чарлі" та "Під водою".

"Спенсер": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету картини – Діана, принцеса Уельська (уроджена Діана Спенсер). Її шлюб із принцом Чарльзом тріщить по швах. Світом ширяться чутки про зраду, а злі язики прогнозують розлучення. Під час традиційних різдвяних канікул монаршої родини подружжя змушене грати на публіці ідеальну та щасливу пару. Вони вечеряють за одним столом, святкують разом Різдво, але Діана готується кардинально змінити життя королівської родини.

"Корсет", реж. Марі Кройцер

Сісі завжди славилася своїми красою і стилем. Саме вона задавала модні тенденції у вищих колах суспільства. Події фільму розпочинаються з Різдва 1877 року, коли імператриці виповнюється 40 років, і тепер вона офіційно перебуває на порозі старості. Тоді Єлизавета розгортає хитру боротьбу за свій блискучий образ.

"Корсет": дивіться онлайн трейлер фільм

Роль Сісі у цьому фільмі виконала Вікі Кріпс, відома з картини "Примарна нитка" Пола Томаса-Андерсона та горору "Час" М. Найта Ш'ямалана. Саме вона підштовхнула режисерку Марі Кройцер до написання сценарію. Готуючись до зйомок, акторка тренувалася їздити верхи, а також опанувала фехтування й угорську мову.

"Анджело", реж. Маркус Шляйнцер

Події фільму Маркуса Шляйнцера відбуваються у Відні початку XVIII століття. Африканський хлопчик-раб Анджело потрапляє під опіку графині: вона вирішує хрестити його і дати йому освіту. Досягнувши повноліття, Анджело стає знаменитим талісманом віденського двору, поки не вирішує таємно одружитися з білою жінкою.

"Анджело": дивіться онлайн трейлер фільму

Роль графині-покровительки виконала зірка італійського кіно Альба Рорвахер ("Щасливий Лазар", "Ідеальні незнайомці"). Сюжет заснований на долі реальної людини – за словами Шляйнцера, історія Анджело дала йому хорошу можливість поміркувати про поняття батьківщини, інакшості та ідентичності.