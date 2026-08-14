Итак, если вам хочется еще немного паранойи, психологических игр и ситуаций, в которых реальность постоянно вызывает подозрения, то 24 Канал собрал увлекательные фильмы на вечер.

"Не волнуйся, дорогая"

Элис живет идеальной жизнью: красивый муж, уютный дом и городок посреди калифорнийской пустыни. Вот только муж работает над секретным проектом "Победа", о котором нельзя говорить.

Сначала Элис просто наслаждается жизнью домохозяйки. Но после странного поведения подруги начинает понимать: за красивой картинкой может скрываться что-то очень неприятное.

"Не волнуйся, солнышко": смотреть трейлер

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"Преследователь"

Женщина знакомится с мужчиной в баре и перед свиданием прямо спрашивает его, не серийный ли он убийца. Мужчина, конечно, отвечает, что нет. Ведь что еще он должен был ответить?

Пара решает сыграть в ролевую игру о преследовании и убийстве. Проблема в том, что игра очень быстро перестает быть игрой – и кто-то из них может оказаться настоящим маньяком.

"Преследователь": смотрите трейлер

"Улица Монстро, 10"

Молодая женщина после аварии просыпается в подвале незнакомца. Он убеждает ее, что внешний мир больше не пригоден для жизни из-за химической атаки.

Остается только один вопрос: мужчина действительно спас ее или просто очень убедительно лжет?

"Улица Монстро, 10": смотреть трейлер

А если хочется еще немного психологических игр, напряжения и сюжетов с секретами, у нас для вас есть подборка фильмов, которые точно не захочется выключать на полпути.