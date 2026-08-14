Тож, якщо вам хочеться ще трохи параної, психологічних ігор і ситуацій, де реальність постійно викликає підозри, то 24 Канал зібрав захоплюючі фільми на вечір.

"Не хвилюйся, серденько"

Еліс живе ідеальним життям: красивий чоловік, затишний будинок і містечко посеред каліфорнійської пустелі. От тільки чоловік працює над секретним проєктом "Перемога", про який говорити не можна.

Спочатку Еліс просто насолоджується життям домогосподарки. Але після дивної поведінки подруги починає розуміти: за красивою картинкою може ховатися щось дуже неприємне.

"Не хвилюйся, серденько": дивитись трейлер

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"Переслідувач"

Жінка знайомиться з чоловіком у барі й перед побаченням прямо запитує його, чи не серійний він убивця. Чоловік, звісно, каже, що ні. Бо що ще він мав відповісти?

Пара вирішує зіграти в рольову гру про переслідування та вбивство. Проблема в тому, що гра дуже швидко перестає бути грою – і хтось із них може виявитися справжнім маніяком.

"Переслідувач" :дивитсиь трейлер

"Вулиця Монстро, 10"

Молода жінка після аварії прокидається у підвалі незнайомця. Він переконує її, що зовнішній світ більше не придатний для життя через хімічну атаку.

Залишається тільки одне питання: чоловік справді врятував її чи просто дуже переконливо бреше?

"Вулиця Монстро, 10": дивитись трейлер

А якщо хочеться ще трохи психологічних ігор, напруги та сюжетів із секретами, маємо для вас добірку фільмів, які точно не захочеться вимкнути на півдорозі.