Что посмотреть на выходных: 4 фильма с высоким рейтингом, от которых невозможно оторваться до самого финала
Многие люди ждут выходных, чтобы провести их за просмотром фильмов. Многие ищут фильмы, которые помогают отвлечься от повседневности, пережить бурю сильных эмоций и получить эстетическое удовольствие.
24 Канал подготовил подборку фильмов разных жанров, получивших высокие рейтинги и признание мировых экспертов. Выбирайте фильм из списка и наслаждайтесь просмотром.
"Пленницы"
Рейтинг IMDb – 8,2
В тихом провинциальном городке бесследно исчезают две маленькие девочки. Детектив Локи задерживает главного подозреваемого, но полиции приходится его отпустить из-за отсутствия прямых доказательств. Отец одной из пропавших девочек, Келлер Довер, видит, что время уходит, поэтому решает взять дело в свои руки.
"Пленницы": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: Обозреватели на Rotten Tomatoes назвали картину жутким и мастерски построенным триллером об отчаянии, который держит в напряжении от первой до последней минуты. В то же время автор издания Variety отметил потрясающую драматическую игру Хью Джекмана и Джейка Джилленгола.
"Прибытие"
Рейтинг IMDb – 7,9
В разных уголках планеты неожиданно появляются гигантские космические корабли неземного происхождения. Военные привлекают к работе талантливую лингвистку Луизу Бэнкс, чтобы она помогла расшифровать сложный язык гостей и выяснила цель их визита. Общаясь с внеземной цивилизацией, ученая начинает совершенно по-другому воспринимать время, воспоминания и неизбежность собственного будущего.
"Прибытие": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: Эксперты платформы Rotten Tomatoes охарактеризовали картину как образец интеллектуальной научной фантастики. Рецензенты журнала The Hollywood Reporter особо отметили эмоциональную глубину игры Эми Адамс и умение режиссера поднимать важные вопросы о силе взаимопонимания между людьми.
"Аутсайдеры"
Рейтинг IMDb – 8,1
Фильм рассказывает реальную историю 1960-х годов, когда американский автомобильный гигант бросил вызов непобедимой итальянской команде Энцо Феррари на легендарной гонке в Ле-Мане. Выдающийся инженер Кэрролл Шелби и бескомпромиссный британский гонщик Кен Майлз объединяют усилия, чтобы сконструировать революционный спорткар.
"Аутсайдеры": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: На Rotten Tomatoes отмечают стремительный темп повествования и невероятные съемки гонок, которые заставляют сердце биться чаще. Журналист издания The Guardian похвалил безупречный дуэт Мэтта Деймона и Кристиана Бэйла и отметил, что картина возвращает на большие экраны настоящее классическое голливудское кино.
"Одержимость"
Рейтинг IMDb – 8,5
Юный барабанщик Эндрю больше всего на свете мечтает стать выдающимся музыкантом, поэтому поступает в элитную консерваторию. Однако парень еще не знает, что руководитель оркестра Теренс Флетчер использует безжалостные психологические методы давления, доводя своих подопечных до нервного срыва.
"Одержимость": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: На сайте Rotten Tomatoes фильм получил практически единодушное одобрение за свою энергию и ритм. Рецензенты издания Rolling Stone назвали картину триумфом режиссуры Дэмиена Шазелла, а безудержную актерскую игру Джонатана Симмонса и Майлза Теллера – эталоном кинематографического противостояния.
Если вы уже посмотрели все из этой подборки и ищете фильмы, которые запомнятся надолго, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой жутких картин о манипуляторах и лжецах.