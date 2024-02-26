Это долгожданное продолжение, где есть новые участники команд, замена менеджеров, ярая дружба и горькое соперничество. Отличный вариант для проведения вечера, если хочет получить дозу адреналина.

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Что показано в новом сезоне "Formula 1: Жени, чтобы выжить"

6 сезон состоит из 10 серий, каждая из которых привлекает внимание с первой минуты.

1 серия. Лоуренс Стролл больше всего стремится сделать команду "Астон Мартин" чемпионами мира, но план может рухнуть еще до начала нового сезона.

Лоуренс Стролл больше всего стремится сделать команду "Астон Мартин" чемпионами мира, но план может рухнуть еще до начала нового сезона. 2 серия. В "Формуле 1" дебютирует Ник де Фриз, однако из-за значительного давления ему трудно соответствовать ожиданиям, которые на него возлагают.

В "Формуле 1" дебютирует Ник де Фриз, однако из-за значительного давления ему трудно соответствовать ожиданиям, которые на него возлагают. 3 серия. "Макларен" должен многое доказать после прошлого сезона. А с кем будет работать звездный гонщик Ландо Норрис?

"Макларен" должен многое доказать после прошлого сезона. А с кем будет работать звездный гонщик Ландо Норрис? 4 серия. В нижней таблице царит ожесточенная борьба между "Хаас" и "Уильямс".

В нижней таблице царит ожесточенная борьба между "Хаас" и "Уильямс". 5 серия. Эстебан Окон и Пьер Гасли – ожесточенные соперники с детства, которые оказываются в одной команде. Смогут ли они забыть давнюю вражду?

Эстебан Окон и Пьер Гасли – ожесточенные соперники с детства, которые оказываются в одной команде. Смогут ли они забыть давнюю вражду? 6 серия. 13 лет Льюис Гамильтон работал в команде "Мерседес". Вот-вот его контракт закончится и перед гонщиком встает сложный выбор.

13 лет Льюис Гамильтон работал в команде "Мерседес". Вот-вот его контракт закончится и перед гонщиком встает сложный выбор. 7 серия. Менеджеры команды "Альпин" из-за плохих результатов находятся под давлением инвесторов из Голливуда и вынуждены идти на жертвы.

Менеджеры команды "Альпин" из-за плохих результатов находятся под давлением инвесторов из Голливуда и вынуждены идти на жертвы. 8 серия. "Феррари" получает нового руководителя – Фреда Вассьора, который должен привести команду к заветной победе.

"Феррари" получает нового руководителя – Фреда Вассьора, который должен привести команду к заветной победе. 9 серия. Из-за несчастного случая Даниэль Риккардо снова оказывается на скамейке запасных. А его место готов занять амбициозный новичок.

Из-за несчастного случая Даниэль Риккардо снова оказывается на скамейке запасных. А его место готов занять амбициозный новичок. 10 серия. Победитель этого сезона уже известен, а "Мерседес" и "Феррари" борются за второе место.

"Formula 1: Жени, чтобы выжить": смотрите онлайн трейлер сериала

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Какой еще сериал популярен сейчас на Netflix

В лидеры вернулся один из самых ожидаемых мини-сериалов 2023 года – "Милое дитя". Это 6-серийная драма, в которой рассказывается история Лены. Эта женщина таинственно исчезла 13 лет назад, а теперь ее нашла полиция. Но когда дело начинают распутывать, то понимают, что загадок здесь гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.