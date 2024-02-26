Это долгожданное продолжение, где есть новые участники команд, замена менеджеров, ярая дружба и горькое соперничество. Отличный вариант для проведения вечера, если хочет получить дозу адреналина.

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Что показано в новом сезоне "Formula 1: Жени, чтобы выжить"

6 сезон состоит из 10 серий, каждая из которых привлекает внимание с первой минуты.

  • 1 серия. Лоуренс Стролл больше всего стремится сделать команду "Астон Мартин" чемпионами мира, но план может рухнуть еще до начала нового сезона.
  • 2 серия. В "Формуле 1" дебютирует Ник де Фриз, однако из-за значительного давления ему трудно соответствовать ожиданиям, которые на него возлагают.
  • 3 серия. "Макларен" должен многое доказать после прошлого сезона. А с кем будет работать звездный гонщик Ландо Норрис?
  • 4 серия. В нижней таблице царит ожесточенная борьба между "Хаас" и "Уильямс".
  • 5 серия. Эстебан Окон и Пьер Гасли – ожесточенные соперники с детства, которые оказываются в одной команде. Смогут ли они забыть давнюю вражду?
  • 6 серия. 13 лет Льюис Гамильтон работал в команде "Мерседес". Вот-вот его контракт закончится и перед гонщиком встает сложный выбор.
  • 7 серия. Менеджеры команды "Альпин" из-за плохих результатов находятся под давлением инвесторов из Голливуда и вынуждены идти на жертвы.
  • 8 серия. "Феррари" получает нового руководителя – Фреда Вассьора, который должен привести команду к заветной победе.
  • 9 серия. Из-за несчастного случая Даниэль Риккардо снова оказывается на скамейке запасных. А его место готов занять амбициозный новичок.
  • 10 серия. Победитель этого сезона уже известен, а "Мерседес" и "Феррари" борются за второе место.

"Formula 1: Жени, чтобы выжить": смотрите онлайн трейлер сериала

Какой еще сериал популярен сейчас на Netflix

В лидеры вернулся один из самых ожидаемых мини-сериалов 2023 года – "Милое дитя". Это 6-серийная драма, в которой рассказывается история Лены. Эта женщина таинственно исчезла 13 лет назад, а теперь ее нашла полиция. Но когда дело начинают распутывать, то понимают, что загадок здесь гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.