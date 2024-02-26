Це довгоочікуване продовження, де є нові учасники команд, заміна менеджерів, затята дружба й гірке суперництво. Чудовий варіант для проведення вечора, якщо прагне отримати дозу адреналіну.

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Що показано у новому сезоні "Formula 1: Жени, щоб вижити"

6 сезон складається з 10 серій, кожна з яких привертає увагу з першої хвилини.

1 серія. Лоуренс Стролл понад усе прагне зробити команду "Астон Мартін" чемпіонами світу, але план може рухнути ще до початку нового сезону.

Лоуренс Стролл понад усе прагне зробити команду "Астон Мартін" чемпіонами світу, але план може рухнути ще до початку нового сезону. 2 серія. У "Формулі 1" дебютує Нік де Фріз, однак через значний тиск йому важко відповідати очікуванням, які на нього покладають.

У "Формулі 1" дебютує Нік де Фріз, однак через значний тиск йому важко відповідати очікуванням, які на нього покладають. 3 серія. "Макларен" має багато чого довести після минулого сезону. А з ким працюватиме зірковий гонщик Ландо Норріс?

"Макларен" має багато чого довести після минулого сезону. А з ким працюватиме зірковий гонщик Ландо Норріс? 4 серія. У нижній таблиці панує запекла боротьба між "Хаас" та "Вільямс".

У нижній таблиці панує запекла боротьба між "Хаас" та "Вільямс". 5 серія. Естебан Окон і П'єр Гаслі – запеклі суперники з дитинства, які опиняються в одній команді. Чи зможуть вони забути давню ворожнечу?

Естебан Окон і П'єр Гаслі – запеклі суперники з дитинства, які опиняються в одній команді. Чи зможуть вони забути давню ворожнечу? 6 серія. 13 років Льюїс Гамільтон працював у команді "Мерседес". Ось-ось його контракт закінчиться й перед гонщиком постає складний вибір.

13 років Льюїс Гамільтон працював у команді "Мерседес". Ось-ось його контракт закінчиться й перед гонщиком постає складний вибір. 7 серія. Менеджери команди "Альпін" через погані результати перебувають під тиском інвесторів з Голлівуду та змушені йти на жертви.

Менеджери команди "Альпін" через погані результати перебувають під тиском інвесторів з Голлівуду та змушені йти на жертви. 8 серія. "Феррарі" отримує нового керівника – Фреда Вассьора, який має привести команду до омріяної перемоги.

"Феррарі" отримує нового керівника – Фреда Вассьора, який має привести команду до омріяної перемоги. 9 серія. Через нещасний випадок Данієль Ріккардо знову опиняється на лаві запасних. А його місце готовий зайняти амбітний новачок.

Через нещасний випадок Данієль Ріккардо знову опиняється на лаві запасних. А його місце готовий зайняти амбітний новачок. 10 серія. Переможець цього сезону вже відомий, а "Мерседес" і "Феррарі" борються за друге місце.

"Formula 1: Жени, щоб вижити": дивіться онлайн трейлер серіалу

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Який ще серіал популярний зараз на Netflix

У лідери повернувся один з найочікуваніших мінісеріалів 2023 року – "Любе дитя". Це 6-серійна драма, у якій розповідається історія Лени. Ця жінка таємничо зникла 13 років тому, а тепер її знайшла поліція. Та коли справу починають розплутувати, то розуміють, що загадок тут набагато більше, ніж здається на перший погляд.