Детектив вийшов у 2023 році та довго був одним з найпопулярніших. Тепер знову опинився серед лідерів.

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"Любе дитя" – сюжет та опис серій

За сюжетом, посеред ночі поліція знаходить жінку Лену, яку збив автомобіль. Поряд з нею була дівчинка-підліток Ханна. Правоохоронці підозрюють, що це та сама жінка, що зникла 13 років тому. Та коли починають розплутувати цю справу, загадок і питань стає все більше.

1 серія. Поліцейські намагаються скласти докупи суперечливі відомості, які отримали від дівчинки, яка супроводжувала потерпілу.

Поліцейські намагаються скласти докупи суперечливі відомості, які отримали від дівчинки, яка супроводжувала потерпілу. 2 серія. Ґерд знайомиться з загадковою пацієнткою, а Ханна переїжджає у новий дім. Аїда розслідує аварію, що допомагає досягнути прориву у справі.

Ґерд знайомиться з загадковою пацієнткою, а Ханна переїжджає у новий дім. Аїда розслідує аварію, що допомагає досягнути прориву у справі. 3 серія. Ґерд усвідомлює, що правда про зникнення Лени жахливіша, ніж можна собі уявити.

Ґерд усвідомлює, що правда про зникнення Лени жахливіша, ніж можна собі уявити. 4 серія. У лісі неподалік від військової бази знаходять моторошні докази, які розширюють межі розслідування. Ясмін бореться за незалежність.

У лісі неподалік від військової бази знаходять моторошні докази, які розширюють межі розслідування. Ясмін бореться за незалежність. 5 серія. Ясмін розуміє, що за нею стежать, а Аїда розслідує нову зачіпку.

Ясмін розуміє, що за нею стежать, а Аїда розслідує нову зачіпку. 6 серія. Ґерд та Аїда намагаються завадити повторенню історії, коли всі деталі моторошної головоломки вдається зібрати. А Ханна висловлює незвичне прохання.

"Любе дитя": дивіться онлайн трейлер серіалу

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Не лише "Любе дитя": який ще серіал подивитися на Netflix

Нещодавно на стримінговій платформі вийшла нова мелодрама, яка також вже заполонила серця глядачів. "Один день" знятий за мотивами роману Девіда Ніколлза.

За сюжетом, Емма й Декстер проводять разом ніч після випускного. Хоч надалі їхні дороги розходяться, та обоє й не здогадуються, що назавжди пов'язані долею. Історія головних героїв показана у 14-ти серіях.