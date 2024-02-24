Детектив вышел в 2023 году и долго был одним из самых популярных. Теперь снова оказался среди лидеров.

Интересно Абсолютные рекордсмены: 3 легендарных фильма, которые получили больше всего статуэток Оскара

"Милое дитя" – сюжет и описание серий

По сюжету, посреди ночи полиция находит женщину Лену, которую сбил автомобиль. Рядом с ней была девочка-подросток Ханна. Правоохранители подозревают, что это та самая женщина, что исчезла 13 лет назад. Но когда начинают распутывать это дело, загадок и вопросов становится все больше.

1 серия. Полицейские пытаются сложить воедино противоречивые сведения, которые получили от девочки, которая сопровождала потерпевшую.

Полицейские пытаются сложить воедино противоречивые сведения, которые получили от девочки, которая сопровождала потерпевшую. 2 серия. Герд знакомится с загадочной пациенткой, а Ханна переезжает в новый дом. Аида расследует аварию, что помогает достичь прорыва в деле.

Герд знакомится с загадочной пациенткой, а Ханна переезжает в новый дом. Аида расследует аварию, что помогает достичь прорыва в деле. 3 серия. Герд осознает, что правда об исчезновении Лены ужаснее, чем можно себе представить.

Герд осознает, что правда об исчезновении Лены ужаснее, чем можно себе представить. 4 серия. В лесу неподалеку от военной базы находят жуткие доказательства, которые расширяют границы расследования. Ясмин борется за независимость.

В лесу неподалеку от военной базы находят жуткие доказательства, которые расширяют границы расследования. Ясмин борется за независимость. 5 серия. Ясмин понимает, что за ней следят, а Аида расследует новую зацепку.

Ясмин понимает, что за ней следят, а Аида расследует новую зацепку. 6 серия. Герд и Аида пытаются помешать повторению истории, когда все детали жуткой головоломки удается собрать. А Ханна высказывает необычную просьбу.

"Милое дитя": смотрите онлайн трейлер сериала

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Не только "Милое дитя": какой еще сериал посмотреть на Netflix

Недавно на стриминговой платформе вышла новая мелодрама, которая также уже заполонила сердца зрителей. "Один день" снят по мотивам романа Дэвида Николлза.

По сюжету, Эмма и Декстер проводят вместе ночь после выпускного. Хотя в дальнейшем их дороги расходятся, но оба и не догадываются, что навсегда связаны судьбой. История главных героев показана в 14-ти сериях.