Сейчас лента занимает 4 место среди сериалов, которые чаще всего смотрят украинцы. Далее читайте описание сериала и готовьте вкусности для вечернего просмотра.
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"Один день" – сюжет сериала и описание серий
Эта лента снята по мотивам романа Дэвида Николлза. Главные герои – Эмма и Декстер проводят вместе ночь после выпускного. Хотя в дальнейшем их дороги расходятся, но оба и не догадываются, что навсегда связаны судьбой.
"Один день": смотрите онлайн трейлер сериала
- 1 серия. 1988 год. Эмма и Декстер впервые встречаются в день своего выпускного. Почти романтический вечер оборачивается утром упущенных возможностей.
- 2 серия. 1989 год. Пути главных героев расходятся. На римской вилле и в микроавтобусе в Мидлендсе они размышляют над тем, что принесет им будущее.
- 3 серия. 1990 год. Эмма переезжает в Лондон, однако жизнь там кажется не таким, каким себе его представляла. Она теряет вдохновение и работает в заброшенном ресторане, когда встречает Декстера.
- 4 серия. 1991 год. Во время совместного отпуска в Греции Эмма планирует поддерживать с Декстером только платонические отношения, но тот хочет вспомнить об их первой встрече.
- 5 серия. 1992 год. После бурной вечеринки Декстер, страдающий от похмелья, посещает свою семью. Мать поражена и недовольна его ужасным состоянием.
- 6 серия. 1993 год. Декстер переживает момент славы в день премьеры спектакля Эммы. Она повышает уверенность своих актеров, тогда как Декстер теряет веру в себя.
- 7 серия. 1994 год. Совместный роскошный ужин оборачивается для друзей катастрофой. Декстер все хочет похвастаться преимуществами нового образа жизни, но Эмму это не интересует.
- 8 серия. 1995 год. Эмма попадает в неловкое положение на работе, а ситуация дома ухудшается.
- 9 серия. 1996 год. Декстер стремится впечатлить родителей своей новой девушки, но встреча идет не по плану. Во время ужина он получает звонок от агента.
- 10 серия. 1997 год. Эмма и Декстер встречаются на свадьбе университетского друга. Никакая встреча перерастает в долговременный разговор.
- 11 серия. 1998 год. Декстер до сих пор привыкает к семейной жизни. Однажды вечером он находит старую кассету от Эммы и звонит ей, чтобы поговорить о прошлом.
- 12 серия. 1999 год. Эмма счастливо живет в Париже, куда наведывается расстроенный Декстер. Они бродят по улицам и стараются не вспоминать свою последнюю встречу.
- 13 серия. 2000, 2001, 2002 годы. С годами отношения Эммы и Декстера становятся только крепче. Она – успешная писательница, а он открывает собственное кафе.
- 14 серия. 2003, 2004, 2007 годы. Декстеру очень трудно смотреть в будущее, поэтому он вспоминает их совместное с Эммой прошлое и встречает давних знакомых.
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