Сейчас лента занимает 4 место среди сериалов, которые чаще всего смотрят украинцы. Далее читайте описание сериала и готовьте вкусности для вечернего просмотра.

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"Один день" – сюжет сериала и описание серий

Эта лента снята по мотивам романа Дэвида Николлза. Главные герои – Эмма и Декстер проводят вместе ночь после выпускного. Хотя в дальнейшем их дороги расходятся, но оба и не догадываются, что навсегда связаны судьбой.

"Один день": смотрите онлайн трейлер сериала

1 серия. 1988 год. Эмма и Декстер впервые встречаются в день своего выпускного. Почти романтический вечер оборачивается утром упущенных возможностей.

1988 год. Эмма и Декстер впервые встречаются в день своего выпускного. Почти романтический вечер оборачивается утром упущенных возможностей. 2 серия. 1989 год. Пути главных героев расходятся. На римской вилле и в микроавтобусе в Мидлендсе они размышляют над тем, что принесет им будущее.

1989 год. Пути главных героев расходятся. На римской вилле и в микроавтобусе в Мидлендсе они размышляют над тем, что принесет им будущее. 3 серия. 1990 год. Эмма переезжает в Лондон, однако жизнь там кажется не таким, каким себе его представляла. Она теряет вдохновение и работает в заброшенном ресторане, когда встречает Декстера.

1990 год. Эмма переезжает в Лондон, однако жизнь там кажется не таким, каким себе его представляла. Она теряет вдохновение и работает в заброшенном ресторане, когда встречает Декстера. 4 серия. 1991 год. Во время совместного отпуска в Греции Эмма планирует поддерживать с Декстером только платонические отношения, но тот хочет вспомнить об их первой встрече.

1991 год. Во время совместного отпуска в Греции Эмма планирует поддерживать с Декстером только платонические отношения, но тот хочет вспомнить об их первой встрече. 5 серия. 1992 год. После бурной вечеринки Декстер, страдающий от похмелья, посещает свою семью. Мать поражена и недовольна его ужасным состоянием.

1992 год. После бурной вечеринки Декстер, страдающий от похмелья, посещает свою семью. Мать поражена и недовольна его ужасным состоянием. 6 серия. 1993 год. Декстер переживает момент славы в день премьеры спектакля Эммы. Она повышает уверенность своих актеров, тогда как Декстер теряет веру в себя.

1993 год. Декстер переживает момент славы в день премьеры спектакля Эммы. Она повышает уверенность своих актеров, тогда как Декстер теряет веру в себя. 7 серия. 1994 год. Совместный роскошный ужин оборачивается для друзей катастрофой. Декстер все хочет похвастаться преимуществами нового образа жизни, но Эмму это не интересует.

1994 год. Совместный роскошный ужин оборачивается для друзей катастрофой. Декстер все хочет похвастаться преимуществами нового образа жизни, но Эмму это не интересует. 8 серия. 1995 год. Эмма попадает в неловкое положение на работе, а ситуация дома ухудшается.

1995 год. Эмма попадает в неловкое положение на работе, а ситуация дома ухудшается. 9 серия. 1996 год. Декстер стремится впечатлить родителей своей новой девушки, но встреча идет не по плану. Во время ужина он получает звонок от агента.

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10 серия. 1997 год. Эмма и Декстер встречаются на свадьбе университетского друга. Никакая встреча перерастает в долговременный разговор.

1997 год. Эмма и Декстер встречаются на свадьбе университетского друга. Никакая встреча перерастает в долговременный разговор. 11 серия. 1998 год. Декстер до сих пор привыкает к семейной жизни. Однажды вечером он находит старую кассету от Эммы и звонит ей, чтобы поговорить о прошлом.

1998 год. Декстер до сих пор привыкает к семейной жизни. Однажды вечером он находит старую кассету от Эммы и звонит ей, чтобы поговорить о прошлом. 12 серия. 1999 год. Эмма счастливо живет в Париже, куда наведывается расстроенный Декстер. Они бродят по улицам и стараются не вспоминать свою последнюю встречу.

1999 год. Эмма счастливо живет в Париже, куда наведывается расстроенный Декстер. Они бродят по улицам и стараются не вспоминать свою последнюю встречу. 13 серия. 2000, 2001, 2002 годы. С годами отношения Эммы и Декстера становятся только крепче. Она – успешная писательница, а он открывает собственное кафе.

2000, 2001, 2002 годы. С годами отношения Эммы и Декстера становятся только крепче. Она – успешная писательница, а он открывает собственное кафе. 14 серия. 2003, 2004, 2007 годы. Декстеру очень трудно смотреть в будущее, поэтому он вспоминает их совместное с Эммой прошлое и встречает давних знакомых.

Что еще посмотреть на Netflix сейчас

Одним из самых популярных фильмов сейчас является украинская комедия "Дон Жуан из Жашкова". По сюжету, расстроенный из-за сложностей в личной жизни фотограф ищет свое счастье, а наталкивается на камеру в тюрьме, шамана и безумное приключение.