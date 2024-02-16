Далее расскажем, какие ленты украинцы чаще всего смотрели в период с 5 по 11 февраля. Эти кинокартины уже несколько недель держатся в топе.
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Какие фильмы сейчас популярны на Netflix
Вторую неделю подряд рейтинг фильмов возглавляет новая анимационная лента "Орион и Темряк". Главный герой – мальчик Орион, у которого очень бурное внимание. В незабываемом ночном путешествии он противостоит своим страхам вместе с новым таинственным другом Темряком.
"Орион и Темряк": смотрите онлайн трейлер фильма
Также украинцы смотрят:
- "Гадкий я 3", 2017 год;
- "Гадкий я 2", 2013 год;
- "Миньоны", 2015 год;
- "Гадкий я", 2010 год;
- "Проклятие моей матери", 2012 год;
- "Взлет", 2024 год;
- "Дон Жуан из Жашкова", 2023 год;
- "Снежное сообщество", 2024 год;
- "Мавка. Лесная песня", 2023 год.
Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix
Сериалы, которые смотрят на Netflix
Третью неделю подряд рейтинг сериалов возглавляет "Гризельда". Это 6-серийная драма, в которой показана реальная история Гризельды Бланко. Женщина переехала из Медельина в Майами, где стала "крестной матерью" местной наркоимперии.
"Гризельда": смотрите онлайн трейлер сериала
Также в Украине смотрят:
- "Берлин", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Один день", мини-сериал;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Люпен", 3 сезон;
- "Надзиратель", 1 сезон;
- "Мертвый для меня", 1 сезон;
- "Бумажный дом", 1 сезон;
- "Императрица", 1 сезон.
Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix