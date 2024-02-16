Далі розповімо, які стрічки українці найчастіше дивилися в період з 5 по 11 лютого. Ці кінокартини вже кілька тижнів тримаються в топі.

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Які фільми зараз популярні на Netflix

Другий тиждень поспіль рейтинг фільмів очолює нова анімаційна стрічка "Оріон і Темряк". Головний герой – хлопчик Оріон, у якого дуже бурхлива увага. У незабутній нічній подорожі він протистоїть своїм страхам разом з новим таємничим другом Темряком.

"Оріон і Темряк": дивіться онлайн трейлер фільму

Також українці дивляться:

"Нікчемний я 3", 2017 рік;

"Нікчемний я 2", 2013 рік;

"Посіпаки", 2015 рік;

"Нікчемний я", 2010 рік;

"Прокляття моєї матері", 2012 рік;

"Зліт", 2024 рік;

"Дон Жуан із Жашкова", 2023 рік;

"Снігова спільнота", 2024 рік;

"Мавка. Лісова пісня", 2023 рік.



Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix

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Серіали, які дивляться на Netflix

Третій тиждень поспіль рейтинг серіалів очолює "Гризельда". Це 6-серійна драма, в якій показана реальна історія Гризельди Бланко. Жінка переїхала з Медельїна до Маямі, де стала "хрещеною матір'ю" місцевої наркоімперії.

"Гризельда": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також в Україні дивляться:

"Берлін", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Один день", мінісеріал;

"Люпен", 2 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Наглядач", 1 сезон;

"Мертвий для мене", 1 сезон;

"Паперовий будинок", 1 сезон;

"Імператриця", 1 сезон.



Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix