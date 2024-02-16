Далі розповімо, які стрічки українці найчастіше дивилися в період з 5 по 11 лютого. Ці кінокартини вже кілька тижнів тримаються в топі.

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Які фільми зараз популярні на Netflix

Другий тиждень поспіль рейтинг фільмів очолює нова анімаційна стрічка "Оріон і Темряк". Головний герой – хлопчик Оріон, у якого дуже бурхлива увага. У незабутній нічній подорожі він протистоїть своїм страхам разом з новим таємничим другом Темряком.

"Оріон і Темряк": дивіться онлайн трейлер фільму

Також українці дивляться:

  • "Нікчемний я 3", 2017 рік;
  • "Нікчемний я 2", 2013 рік;
  • "Посіпаки", 2015 рік;
  • "Нікчемний я", 2010 рік;
  • "Прокляття моєї матері", 2012 рік;
  • "Зліт", 2024 рік;
  • "Дон Жуан із Жашкова", 2023 рік;
  • "Снігова спільнота", 2024 рік;
  • "Мавка. Лісова пісня", 2023 рік.

Нетфлікс
Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix

Серіали, які дивляться на Netflix

Третій тиждень поспіль рейтинг серіалів очолює "Гризельда". Це 6-серійна драма, в якій показана реальна історія Гризельди Бланко. Жінка переїхала з Медельїна до Маямі, де стала "хрещеною матір'ю" місцевої наркоімперії.

"Гризельда": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також в Україні дивляться:

  • "Берлін", 1 сезон;
  • "Люпен", 1 сезон;
  • "Один день", мінісеріал;
  • "Люпен", 2 сезон;
  • "Люпен", 3 сезон;
  • "Наглядач", 1 сезон;
  • "Мертвий для мене", 1 сезон;
  • "Паперовий будинок", 1 сезон;
  • "Імператриця", 1 сезон.

Нетфлікс
Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix