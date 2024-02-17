В частности, сейчас одним из самых популярных является "Дон Жуан из Жашкова". Он занимает восьмую строчку в новом рейтинге.

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О чем фильм Дон Жуан из Жашкова

Это новая романтическая комедия 2023 года, где главный герой – столичный фотограф Женя, который не может разобраться в проблемах, сыплющихся на него отовсюду. Мужчине надоедают бывшая и нынешняя жены. В поисках работы, Женя встретил новую любовь, а это значит, что проблем в жизни стало больше.

Неожиданно для себя самого романтик оказался в Карпатах в домике мольфара. Посреди заснеженного леса жизнь Жени перестает казаться настолько бесперспективной.

"Дон Жуан из Жашкова": смотрите онлайн трейлер фильма

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Что еще интересное сейчас на Netflix

Вторую неделю подряд украинцы чаще всего просматривают анимационный фильм "Орион и Темряк". Эта лента понравится как детям, как и взрослым. По сюжету, мальчик с бурным воображением Орион противостоит своим страхам в незабываемом ночном путешествии с новым другом – огромным улыбающимся существом, по имени Темряк.