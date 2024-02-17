Зокрема, зараз одним з найпопулярніших є "Дон Жуан із Жашкова". Він посідає восьму сходинку в новому рейтингу.

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Про що фільм Дон Жуан із Жашкова

Це нова романтична комедія 2023 року, де головний герой – столичний фотограф Женя, який не може розібратися у проблемах, що сиплються на нього звідусіль. Чоловікові надокучають колишня й теперішня дружини. Шукаючи роботу, Женя зустрів нове кохання, а це означає, що проблем у житті стало більше.

Несподівано для себе самого романтик опинився в Карпатах у хатинці мольфара. Посеред засніженого лісу життя Жені перестає видаватися настільки безперспективним.

"Дон Жуан із Жашкова": дивіться онлайн трейлер фільму

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Що ще цікаве зараз на Netflix

Другий тиждень поспіль українці найчастіше переглядають анімаційний фільм "Оріон і Темряк". Ця стрічка сподобається як дітям, як і дорослим. За сюжетом, хлопчик із бурхливою уявою Оріон протистоїть своїм страхам у незабутній нічній подорожі з новим другом – величезною усміхненою істотою, на ім'я Темряк.