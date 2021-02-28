Прошло уже 30 лет, как на экраны вышел первый эпизод культового сериала "Твин Пикс". Очень влиятельная лента Дэвида Линча дала толчок для переосмысления потенциала телевизионных сюжетов и стала мейнстримом.

В течение многих лет сериалу удалось собрать культ заядлых поклонников. Известный своим модернистским видением и сюрреалистическим юмором, "Твин Пикс" всегда будет оставаться одним из лучших телевизионных шоу всех времен.

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О сериале

Источник: Википедия

"Твин Пикс" создан режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом.

События сериала разворачиваются в вымышленном городке Твин Пикс на северо-востоке штата Вашингтон, недалеко от канадской границы.

Большую роль в популярности сериала сыграл Кайл Маклахлен, исполнивший роль агента Купера.

В целом в подборе актеров сразу чувствуется фирменный стиль Дэвида Линча. Здесь, как и в других проектах, много его любимцев. Среди них: Джек Нэнс, Эверетт МакГилл и Грейс Забриски.

Для участия в фильме также пригласили нескольких ветеранов сцены, включая таких звезд 50-х как Пайпер Лори, Расс Тэмблин, а также неповторимую звезду телесериала "Mod Squad" Пегги Липтон.

Впервые "Твин Пикс" вышел в эфир в США 8 апреля 1990 года.

В Украине премьера состоялась 3 октября 2000 года.

За кулисами "Твин Пикс"

Исполнитель главной роли агента Купера Кайл Маклахлен вместе с Фрэнком Сильвой, который играл роль убийцы и психопата Боба. Актеры стоят загримированными.



Кайл Маклахлен и Фрэнк Сильва / Фото twinpvks

Фрэнк Сильва прославился именно благодаря сериалу "Твин Пикс". Он также работал с Линчем над другими картинами, как художник-декоратор.



Фрэнк Сильва / Фото twinpvks

Вероятно, здесь были наставления от режиссера Дэвида Линча.



Майкл Онткин, Фрэнк Сильва и Дэвид Линч / Фото twinpvks

Дэвид Линч с актрисой, которая играла роль Лоры Палмер Шерил Ли.



Дэвид Линч и Шерил Ли / Фото twinpvks



Дэвид Линч и Шерил Ли / Фото twinpvks

Фанаты сериала точно знают, что найденое тело убитой Лоры Палмер было обмотано этой пленкой.



Шерил Ли / Фото twinpvks

Шерил Ли и Френк Сильва.



Шерил Ли и Френк Сильва / Фото twinpvks

Шерил Ли и Шерилин Фенн, которая сыграла роль волшебной Одри Хорн.



Шерил Ли и Шерилин Фенн / Фото twinpvks

На съемочной площадке. Шерил Ли и Джеймс Маршалл, сыгравший влюбленного в Лору Палмер Джеймса Харли.



Шерил Ли и Джеймс Маршалл / Фото twinpvks

Очаровательная Медхем Эмик и Эрик Даре. В сериале они играют не слишком счастливых супругов Шелли Джонсон и Лео Джонсон.



Медхем Эмик и Эрик Даре / Фото twinpvks

Катрин Коулсон в роли Маргарет Лантерман – таинственной и загадочной женщины пожилого возраста, которая постоянно носила с собой полено и уверяла, что оно может говорить.



Катрин Коулсон / Фото twinpvks

Джек Нэнс и Дэвид Линч во время съемок пилотной сцены. Нэнс сыграл роль Пита Мартелла.



Джек Ненс и Девид Линч / Фото twinpvks

Грейс Забриски в роли Сары Палмер, матери Лоры. Возможно, это была какая-то шутка от режиссера, однако очевидно Грейс она не слишком понравилась.



Грейс Забриски и Дэвид Линч​ / Фото twinpvks