За лаштунками "Твін Пікс": неймовірна підбірка фотографій
Минуло вже 30 років, відколи на екрани вийшов перший епізод культового серіалу "Твін Пікс". Надзвичайно впливова стрічка Девіда Лінча дала поштовх для переосмислення потенціалу телевізійних сюжетів і стала мейнстрімом.
Джерело:24 канал
Протягом багатьох років серіалу вдалося зібрати культ завзятих шанувальників. Відомий своїм модерністським баченням та сюрреалістичним гумором, "Твін Пікс" завжди залишатиметься одним з найкращих телевізійних шоу усіх часів.
Цікаво Міла Йовович зіграє у фільмі за розповіддю Джорджа Мартіна, автора "Гри престолів"
Про серіал
Джерело: Вікіпедія
- "Твін Пікс" створений режисером Девідом Лінчем та сценаристом Марком Фростом.
- Події серіалу розгортаються у вигаданому містечку Твін Пікс на північному сході штату Вашингтон, неподалік від канадського кордону.
- Велику роль у популярності серіалу зіграв Кайл Маклаклен, який виконав роль агента Купера.
- Загалом у підборі акторів одразу відчувається фірмовий стиль Девіда Лінча. Тут, як і в інших проєктах, є багато його улюбленців. Серед них: Джек Ненс, Еверетт Макгілл та Грейс Забрискі.
- Для участі у фільмі також запросили кількох ветеранів сцени, включно з такими зірками 50-х як Пайпер Лорі, Расс Темблін, а також неповторну зірка телесеріалу "Mod Squad" Пеггі Ліптон.
- Уперше "Твін Пікс" вийшов в ефір у США 8 квітня 1990 року.
- В Україні прем'єра відбулась 3 жовтня 2000 року.
За лаштунками "Твін Пікс"
Виконавець головної ролі агента Купера Кайл Маклахлен разом із Френком Сільвою, який грав роль вбивці і психопата Боба. Актори стоять загримованими.
Кайл Маклахлен і Френк Сільва / Фото twinpvks
Френк Сільва прославився саме завдяки серіалу "Твін Пікс". Він також працював з Лінчем над іншими картинами, як художник-декоратор.
Ймовірно, тут були настанови від режисера Девіда Лінча.
Майкл Онткин, Френк Сільва та Девід Лінч / Фото twinpvks
Девід Лінч з актрисою, яка грала роль Лори Палмер Шеріл Лі.
Девід Лінч і Шеріл Лі / Фото twinpvks
Девід Лінч і Шеріл Лі / Фото twinpvks
Фанати серіалу точно знають, що знайдене тіло вбитої Лори Палмер було обмотане цією плівкою.
Шеріл Лі та Френк Сільва.
Шеріл Лі та Френк Сільва / Фото twinpvks
Шеріл Лі та Шерилін Фенн, яка зіграла роль чарівної Одрі Хорн.
Шеріл Лі та Шерилін Фенн / Фото twinpvks
На знімальному майданчику. Шеріл Лі та Джеймс Маршалл, який зіграв закоханого в Лору Палмер Джеймса Харлі.
Шеріл Лі та Джеймс Маршалл / Фото twinpvks
Чарівна Медхем Емік та Ерік Даре. В серіалі вони грають не надто щасливе подружжя Шеллі Джонсон та Лео Джонсон.
Медхем Емік та Ерік Даре / Фото twinpvks
Катрін Коулсон в ролі Маргарет Лантерман – таємничої і загадкової жінки похилого віку, яка постійно носила з собою поліно і запевняла, що воно може говорити.
Катрін Коулсон / Фото twinpvks
Джек Ненс та Девід Лінч під час зйомок пілотної сцени. Ненс зіграв роль Піта Мартелла.
Джек Ненс та Девід Лінч / Фото twinpvks
Грейс Забріскі у ролі Сари Палмер, матері Лори. Можливо, це був який жарт від режисера, однак вочевидь Грейс він не надто сподобався.
Поділитися новиною