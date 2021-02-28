Минуло вже 30 років, відколи на екрани вийшов перший епізод культового серіалу "Твін Пікс". Надзвичайно впливова стрічка Девіда Лінча дала поштовх для переосмислення потенціалу телевізійних сюжетів і стала мейнстрімом.

Протягом багатьох років серіалу вдалося зібрати культ завзятих шанувальників. Відомий своїм модерністським баченням та сюрреалістичним гумором, "Твін Пікс" завжди залишатиметься одним з найкращих телевізійних шоу усіх часів.

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Про серіал

Джерело: Вікіпедія

"Твін Пікс" створений режисером Девідом Лінчем та сценаристом Марком Фростом.

Події серіалу розгортаються у вигаданому містечку Твін Пікс на північному сході штату Вашингтон, неподалік від канадського кордону.

Велику роль у популярності серіалу зіграв Кайл Маклаклен, який виконав роль агента Купера.

Загалом у підборі акторів одразу відчувається фірмовий стиль Девіда Лінча. Тут, як і в інших проєктах, є багато його улюбленців. Серед них: Джек Ненс, Еверетт Макгілл та Грейс Забрискі.

Для участі у фільмі також запросили кількох ветеранів сцени, включно з такими зірками 50-х як Пайпер Лорі, Расс Темблін, а також неповторну зірка телесеріалу "Mod Squad" Пеггі Ліптон.

Уперше "Твін Пікс" вийшов в ефір у США 8 квітня 1990 року.

В Україні прем'єра відбулась 3 жовтня 2000 року.

За лаштунками "Твін Пікс"

Виконавець головної ролі агента Купера Кайл Маклахлен разом із Френком Сільвою, який грав роль вбивці і психопата Боба. Актори стоять загримованими.



Кайл Маклахлен і Френк Сільва / Фото twinpvks

Френк Сільва прославився саме завдяки серіалу "Твін Пікс". Він також працював з Лінчем над іншими картинами, як художник-декоратор.



Френк Сільва / Фото twinpvks

Ймовірно, тут були настанови від режисера Девіда Лінча.



Майкл Онткин, Френк Сільва та Девід Лінч / Фото twinpvks

Девід Лінч з актрисою, яка грала роль Лори Палмер Шеріл Лі.



Девід Лінч і Шеріл Лі / Фото twinpvks



Девід Лінч і Шеріл Лі / Фото twinpvks

Фанати серіалу точно знають, що знайдене тіло вбитої Лори Палмер було обмотане цією плівкою.



Шеріл Лі / Фото twinpvks

Шеріл Лі та Френк Сільва.



Шеріл Лі та Френк Сільва / Фото twinpvks

Шеріл Лі та Шерилін Фенн, яка зіграла роль чарівної Одрі Хорн.



Шеріл Лі та Шерилін Фенн / Фото twinpvks

На знімальному майданчику. Шеріл Лі та Джеймс Маршалл, який зіграв закоханого в Лору Палмер Джеймса Харлі.



Шеріл Лі та Джеймс Маршалл / Фото twinpvks

Чарівна Медхем Емік та Ерік Даре. В серіалі вони грають не надто щасливе подружжя Шеллі Джонсон та Лео Джонсон.



Медхем Емік та Ерік Даре / Фото twinpvks

Катрін Коулсон в ролі Маргарет Лантерман – таємничої і загадкової жінки похилого віку, яка постійно носила з собою поліно і запевняла, що воно може говорити.



Катрін Коулсон / Фото twinpvks

Джек Ненс та Девід Лінч під час зйомок пілотної сцени. Ненс зіграв роль Піта Мартелла.



Джек Ненс та Девід Лінч / Фото twinpvks

Грейс Забріскі у ролі Сари Палмер, матері Лори. Можливо, це був який жарт від режисера, однак вочевидь Грейс він не надто сподобався.



Грейс Забріскі та Девід Лінч / Фото twinpvks