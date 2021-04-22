Если вы уверены, что за время карантина успели посмотреть почти все новые фильмы, предлагаем обратить внимание на французское кино. Эти ленты имеют свой особый колорит, который точно задаст настроение на выходные.

С 23 апреля по 2 мая в Украине пройдет фестиваль "Французская весна в Украине". Организаторы мероприятия откроют для киноманов бесплатный доступ к новым фильмам, которые смогут добавить весеннего настроения .

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Зрителям предлагают посмотреть как новинки кино, так и ретроспективы, созданные французскими режиссерами. Так какие ленты вошли в программу "Французская весна в Украине" и заслуживают вашего внимания – узнавайте в подборке.

Допремьерный показ

"Он и она"

Если вы не в восторге от типичных романтических комедий, выберите фильм "Он и она". Все привыкли, что в таких лентах главные герои знакомятся в первые минуты ролика, дальше их отношения развиваются, а влюбленные переживают как радостные, так и кризисные моменты. И все – они жили долго и счастливо.

А в фильме "Он и она" разрушаются эти стереотипы. Реми и Мелани имеют много общего и даже живут в соседних квартирах. Поэтому они фактически покупают продукты бок о бок, смотрят на одни и те же виды, часто сталкиваются на улице, но никогда не замечают друг друга.

"Он и она": смотрите трейлер

"Мужчина и женщина: Лучшие годы"

Не стоит пропускать продолжение трогательной истории о Жане-Луи и его возлюбленной Анне. Первая лента вышла на экраны в 1966 году, а в 1986-м презентовали "Мужчина и женщина: 20 лет спустя". В новом фильме к своим ролям вернутся актеры Жан-Луи Трентиньян и Анук Эме, что делает новинку кино особенной, ведь не возникнет сомнений: эта парочка еще не все рассказала о жизни их героев.

И действительно, в "Мужчина и женщина: Лучшие годы" Жан-Луи окажется в доме престарелых. Он теряет память из-за болезни Альцгеймера. Единственное, что он никогда не забудет – это встречу с Анной 52 года назад. Благодаря сыну Жан-Луи получает возможность повторить путешествие с любимой и вспомнить свое прошлое.

"Мужчина и женщина: Лучшие годы": смотрите трейлер

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"Генерал де Голль"

Историческая драма "Генерал де Голль" раскроет историю бывшего президента Франции Шарля де Голля. До того, как стать главой страны, мужчина возглавил движение Сопротивления в трагические времена и стал лидером сопротивления фашистам во Второй мировой войне.

"Генерал де Голль": смотрите трейлер

"Школа хороших жен"

Всем поклонникам непревзойденной Жюльет Бинош не стоит пропускать ее новую комедию "Школа хороших жен". По сюжету, главная героиня основала заведение для домохозяек. Дела в школе идут хорошо, пока муж Полетт не умирает, а она узнает, что оказалась на грани банкротства. Поэтому женщины берут все в свои руки и пытаются исправить ситуацию. Но на каждом шагу их ждут курьезы: бывший парень в банке, влюбленный подчиненный, или феминистическое движение, что как раз в разгаре.

"Школа хороших жен": смотрите трейлер

"Последняя жизнь Симона"

Но если вы настроение посмотреть фантастическую мелодраму, тогда организаторы "Французской весны в Украине" предлагают ленту "Последняя жизнь Симона". Фильм расскажет о 8-летнем мальчике со сверхъестественными способностями: он может перевоплотиться в любого человека, которого касался.

"Последняя жизнь Симона": смотрите трейлер

Ретроспективная программа фестиваля

В мае 2021 года киноманы смогут посмотреть и уже хорошо известные ленты в кинотеатрах Киева, Харькова, Львова, Одессы. Организаторы уточнят дать показов после того, как в городах ослабят карантин.

Известно, что к этой программе "Французской весны в Украине" вошли 6 фильмов, которые нарушают темы гендерного равенства и прав женщин. В частности, в кинотеатрах представляют: