Якщо ви впевнені, що за час карантину встигли переглянути чи не всі нові фільми, пропонуємо звернути увагу на французьке кіно. Ці стрічки мають свій особливий колорит, який точно задасть настрій на вихідні.

З 23 квітня до 2 травня пройде фестиваль "Французька весна в Україні". Організатори заходу відкриють для кіноманів безкоштовний доступ до нових фільмів, що зможуть додати весняного настрою.

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Глядачам пропонують подивитись як новинки кіно, так і ретроспективи, створені французькими режисерами. Тож які стрічки увійшли до програми "Французька весна в Україні" та заслуговують вашої уваги – дізнавайтесь у добірці.

Допрем'єрні покази

"Він і вона"

Якщо ви не в захваті від типових романтичних комедій, оберіть фільм "Він і вона". Всі звикли, що у таких стрічках головні герої знайомляться у перші хвилини ролика, далі їхні стосунки розвиваються, а закохані переживають як радісні, так і кризові моменти. І все – вони жили довго і щасливо.

А у стрічці "Він і вона" руйнуються ці стереотипи. Ремі і Мелані мають багато спільного та навіть живуть у сусідніх квартирах. Тому вони фактично купують продукти пліч-о-пліч, дивляться на одні і ті ж краєвиди, часто стикаються на вулиці, але ніколи не помічають один одного.

"Він і вона": дивіться трейлер

"Чоловік і жінка: Найкращі роки"

Не варто пропускати продовження зворушливої історії про Жана-Луї та його коханої Анни. Перша стрічка вийшла на екрани у 1966 році, а у 1986-му презентували "Чоловік і жінка: 20 років потому". У новому фільмі до своїх ролей повернуться актори Жан-Луї Трентіньян та Анук Еме, що робить новинку кіно особливою, адже не виникатиме сумнівів: ця парочка ще не все розповіла про життя своїх героїв.

І справді, у "Чоловік і жінка: Найкращі роки" Жан-Луї опиниться у будинку для літніх людей. Він втрачає пам'ять через хворобу Альцгеймера. Єдине, що він ніколи не забуде – це зустріч з Анною 52 роки тому. Завдяки сину Жан-Луї отримує можливість повторити мандрівку з коханою та пригадати своє минуле.

"Чоловік і жінка: Найкращі роки": дивіться трейлер

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"Генерал де Голль"

Історична драма "Генерал де Голль" розкриє історію колишнього президента Франції Шарля де Голля. До того, як стати главою країни, чоловік очолив рух Опору в трагічні часи та став лідером спротиву фашистам в Другій світовій війні.

"Генерал де Голль": дивіться трейлер

"Школа хороших дружин"

Всім прихильникам неперевершеної Жульєт Бінош не варто пропускати її нову комедію "Школа хороших дружин". За сюжетом, головна героїня заснувала заклад для домогосподинь. Справи у школі йдуть добре, поки чоловік Полетт не помирає, а вона дізнається, що опинилась на межі банкрутства. Тому жінки беруть все у свої руки і намагаються виправити ситуацію. Та на кожному кроці їх чекають курйози: колишній хлопець в банку, закоханий підлеглий, чи феміністичний рух, який якраз у розпалі.

"Школа хороших дружин": дивіться трейлер

"Останнє життя Сімона"

Та якщо ви маєте настрій переглянути фантастичну мелодраму, тоді організатори "Французької весни в Україні" пропонують переглянути "Останнє життя Сімона". Фільм розкаже про 8-річного хлопчика із надзвичайними здібностями: він може перевтілитись у будь-яку людину, якої торкався.

"Останнє життя Сімона": дивіться трейлер

Ретроспективна програма фестивалю

У травні 2021 року кіномани зможуть переглянути і вже добре відомі стрічки в кінотеатрах Києва, Харкова, Львова, Одеси. Організатори уточнять дати показів після того, як у містах послаблять карантинні обмеження.

Наразі відомо, що до цієї програми "Французької весни в Україні" увійшли 6 фільмів, які порушують теми гендерної рівності та прав жінок. Зокрема, у кінотеатрах презентують: