Вибирати фільми для перегляду інколи досить складно, адже не всі вони можуть вразити досвідчених кіноманів. Та любителі класичних жанрів кіно можуть оцінити голлівудські стрічки, які ми підібрали із добірки Lay's на Megogo.

До списку увійшли як екранізації книг, таких як "12 років рабства", так і оскароносні стрічки, які вже оцінили глядачі та критики. Тому у добірці точно знайдеться ідеальний фільм для перегляду ввечері.

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Щодо вибору фільмів можуть бути сумніви. А от чим доповнити кіновечір – тут для вагань немає причин. Замовляйте кінобокс Pepsi та Lay's та насолоджуйтесь улюбленим напоєм у поєднанні з хрумкими чипсами!

"Паразити"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 8,6

Південнокорейський фільм "Паразити" наробив чималого галасу у 2019 році. Стрічка підкорила не тільки глядачів, але й кінокритиків. Відтак цей проєкт став лауреатом престижних світових премій, серед яких – Оскар.

Такий успіх фільму був прогнозований, адже сюжет "Паразитів" змусить кожного задуматись. У центрі стрічки опинилась звичайна, на перший погляд, бідна родина Кі-Тхеків. Нероби отримують дохід, складаючи коробки для піци. Та доля дарує їм шанс на краще майбутнє: за рекомендаціями багата родина запрошує старшого сина КІ-у стати репетитором для їхньої доньки. Хлопець отримує посаду і стрімко влаштовує своїх родичів до багатіїв, руйнуючи кар'єри інших. Мов таргани, головні герої пробираються у життя бізнесмена Пака, не знаючи, якою буде ціна їхнього нахабного вторгнення.

"Паразити": дивіться трейлер

"Дружина доглядача зоопарку"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,0

Хоч назва "Дружина доглядача зоопарку" звучить досить романтично, насправді на глядачів чекає потужна військова драма, яка розкриє чимало жахіть Другої світової війни. За сюжетом, під час німецької окупації Польщі євреї найбільше потерпали від нападів нацистів. Цілими родинами їх знищували, не зупиняючись навіть на дітях.

Спостерігаючи за жорстокістю нацистів, Ян та Антоніна Забінскі наважуються на героїчний крок. У своєму зоопарку в Варшаві подружжя починає переховувати євреїв, рятуючи їх від неминучої гибелі. Порожні вольєри швидко заповнюються людьми, а головні герої щодня ризикують викриттям.

"Дружина доглядача зоопарку": дивіться трейлер

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"Вік Аделайн"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 7,2

Мабуть, кожен задумувався колись над вічним життям і вічною молодістю. Та якби ви отримали таку суперсилу, були б щасливими?

Відповідь на це непросте питання може дати фільм "Вік Аделайн". Через незвичну аварію головна героїня залишилась такою ж, як у перший рік ХХ століття. Минали роки, а Аделайн не старіла. Через це жінка змушена була змінювати місце проживання, щоб не викликати підозр у влади і поліції, а тому й не могла мати особистого життя. Та всього одна зустріч змушує Аделайн зупинитись і дати волю почуттям.

"Вік Аделайн": дивіться трейлер

"12 років рабства"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 8,1

Автобіографічна книга Соломона Нортапа вже давно підкорила весь світ. У 2013 році у Голлівуді вирішили зняти фільм за сюжетом "12 років рабства". І хоч зазвичай екранізації відстають від видань, у цьому випадку стрічка не поступилась емоційністю книзі та отримала Оскари.

У центрі сюжету опиниться Соломон Нортап, який мав сім'ю, освіту та роботу. Тихі будні, здавалось би – це все, що потрібно людині для щастя. Та через зраду друзів Соломон опиняється у Вашингтоні, де стає справжнім рабом. Чоловік десятиліття переживає поневіряння від одного господаря до іншого і жорстокі знущання. Тепер головною ціллю Соломона є воля та возз'єднання з сім'єю. І заради цього він готовий витримати всі тортури.

Я не хочу вижити. Я хочу жити! Пройде час і Бог їх покарає. А я все витримаю заради волі. Бо я – вільна людина, не раб!

– говорить головний герой у фільмі.

"12 років рабства": дивіться трейлер

"Гонка"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 8,1

Спортивна драма "Гонка" точно сподобається любителям перегонів Формула-1. Перед глядачами постануть два знаменитих гонщики 1970-их років – Джеймс Гант і Нікі Лауда. Обидвоє – кардинально різні за характером і поведінкою. Так, Гант є веселим плейбоєм, який славиться своєю легковажністю, а от Лауда – педантичний і дисциплінований спортсмен, який все завжди тримає під контролем. То хто ж із них зуміє побороти суперника на трасі?

"Гонка": дивіться трейлер

"Я, Франкенштейн"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 5,1

Всім відомо, хто такий доктор Франкенштейн і як він з'явився. Його вигляд завжди жахав людей та відлякував їх, а тому головний герой був приречений на самотність та осуд. Одного дня саме Франкенштейн стає єдиною істотою, яка здатна зупинити горгуль та демонів, що прагнуть захопити Землю та бенкетувати людьми. Але чи захоче монстр захищати тих, хто його завжди зневажав – глядачі побачать у стрічці "Я, Франкенштейн".

"Я, Франкенштейн": дивіться трейлер

"Хмарний атлас"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 7,4

Всі любителі філософської фантастики будуть у захваті від "Хмарного атласу". Стрічка поєднає кілька історій, які об'єднують минуле, наш час та майбутнє. Між героями стрічки є свій зв'язок, про який глядачі не здогадуватимуться до завершення. І тільки фінал "Хмарного атласу" відкриє всі таємниці задуму авторів, що неодмінно здивує вас.

"Хмарний атлас": дивіться трейлер

"Гаррі Поттер"

Рік виходу – 2001

Рейтинг IMDb – 7,6

А завершити добірку для кіновечора ми вирішили знаменитою франшизою "Гаррі Поттер". Фільми були зняті за книгами Джоан Роулінг та вже стали улюбленими стрічками для мільйонів кіноманів. І хоч останній "Гаррі Поттер" вийшов на екрани у 2011 році, кількість його прихильників тільки зростає.

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У центрі сюжету стрічок опинився хлопчик Гаррі Поттер, який після смерті батьків-магів оселяється у будинку дядька та тітки. Будні дитини складно назвати безтурботними. На 11 день народження Гаррі отримує запрошення на навчання у магічній школі Гоґвортсі. Там він знайомиться з Роном та Герміоною, які стають його найкращими друзями. Трійка юних чародіїв не тільки навчається, але й потрапляє у небезпечні пригоди, в яких дивом виживає. Та всі випробування наче стають щаблем для поєдинку з наймогутнішим лиходієм – Лордом Волдемортом, в боротьбі з яким помирають навіть досвідчені маги.

"Гаррі Поттер": дивіться трейлер