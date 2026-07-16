7 французских комедий, от которых вы будете смеяться до слез

Французы давно доказали: смешно может быть и без взрывов, туалетного юмора и бесконечных шуток "ниже пояса". Достаточно немного абсурда, харизматичных героев и ситуаций, в которых все идет совсем не по плану. Хотя....

24 Канал подготовил подборку комедий на вечер, если хочется отвлечься от новостей и просто приятно провести время.

"Плейбой под прикрытием"

Если бы Джеймс Бонд и герой аниме решили стать одним человеком, получился бы Ники Ларсон. Частный детектив получает странное задание – найти духи, которые заставляют влюбляться всех вокруг. Абсурд, экшн и шутки сыплются почти без пауз, так что скучать здесь просто не придется.

"Плейбой под прикрытием": смотреть трейлер

"Дочь моего терапевта"

У Дэмиена столько страхов, что даже психотерапевт решает: хватит. Лекарством от всех проблем должно стать... любовь. Но есть нюанс – новая избранница оказывается дочерью того самого врача. Неловких ситуаций будет значительно больше, чем сеансов терапии.

"Дочь моего терапевта": смотреть трейлер

"Super Алиби"

Что делать, если очень хочется соврать, но не хватает фантазии? Обратиться в агентство, которое профессионально придумывает алиби. Проблемы начинаются тогда, когда главный герой сам запутывается в собственной лжи.

"Super Алиби": смотреть трейлер

"Не тормози"

Обычная семейная поездка очень быстро выходит из-под контроля. Автомобиль перестает тормозить, дети паникуют, дедушка хочет в туалет, а проблемы множатся быстрее, чем километры на спидометре. Идеальная комедия для тех, кто считает, что их семейные поездки были катастрофой.

"Не тормози": смотреть трейлер

"Жених из All Inclusive"

Мужчина прилетает в Париж, чтобы найти женщину, которую любил еще в детстве. Но вместо романтики получает брата, квартиру с сюрпризами и хитрый план обмана.

"Жених из All Inclusive": смотреть трейлер

"Сотрудник года"

Госслужащего всеми силами пытаются уволить, но он упорно не сдается. Его отправляют в самые отдаленные уголки мира, где приходится спасать ученых от белых медведей и переживать еще множество странных приключений.

"Сотрудник года": смотреть трейлер

"Инструкция по воспитанию мажоров"

Богатый отец устал от детей, которые считают деньги бесконечным ресурсом. Поэтому сообщает им одну "мелочь" – семья якобы обанкротилась. И пока наследники впервые знакомятся с работой и реальной жизнью, зритель получает отличную порцию французского юмора.

"Инструкция по воспитанию мажоров": смотреть трейлер

Ну и для лучшего эффекта – посмотрите еще эту подборку легких комедий.