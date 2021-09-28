В последние годы Фроленс Пью доминировала на большом экранные в фильмах Marvel, в частности в "Черной вдове" в роли Елены, сестры Наташи Романовой, в фильме "Маленькие женщины", где сыграла Эми Марч и в хорроре "Солнцестояние", в котором перевоплотилась в Дани.
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Претенденты на роль Мадонны в ее байопике
Ранее была информация, что Пэрис-Майкл Кэтрин также могла бы сыграть певицу из-за невероятного сходства с ней. Теперь Флоренс Пью является ближе к выполнению роли, чем считалось. В интервью AP (Via Yahoo) Мадонна подтвердила, что все еще на этапе написания сценария ее "визуальной автобиографии". Певица заявила, что они еще не решили, кто точно сыграет ее в фильме, однако Флоренс Пью – на вершине айсберга, "на высоте", когда дело дошло до короткого списка.
Я не знаю. Мы еще не решили, но она безусловно там. Она там в списке,
– говорит Мадонна о Флоренс Пью.
Сегодня над проектом работают: шлифуют сценарий и готовят к съемкам. Мадонна стремится сделать фильм совершенным и заявляет, что это "долгий и трудный процесс".
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Что известно о биографическом фильме Madame X
- Будущий биографический фильм Мадонны прошел тяжелый путь на этапе подготовки к съемкам. Писательница Диабло Коди (которая получила Оскар за свою работу над "Юноной"), как сообщается, выбыла из проекта после того, как Мадонна поняла, что их интересы по работе не совпадают. Позже автор Эрин Уилсон стала соавтором сценария с певицей;
- Байопик посвящен молодым годам поп-дивы и расскажет историю о том, как она приехала в Нью-Йорк, чтобы стать танцовщицей, а в результате очаровала всех и стала иконой, которой является до сих пор;
- В своем проекте Мадонна представит эксклюзивные кадры с ее тура Madame X, который закончился в марте 2020 года. Ее 75-дневный тур включал в себя закрытые площадки в десятках городов. Фанатам было запрещено пользоваться телефонам, поэтому новый документальный фильм станет единственной возможностью увидеть кадры с ее шоу;
- Фильм Madame X был снят в Лиссабоне и Португалии. В нем принимают участие 48 артистов, в том числе и дети Мадонны, музыканты и танцоры со всего мира, а также женский оркестр Orquestra Batukadeiras;
- Лента выйдет через 30 лет после новаторского документального фильма Мадонны "Правда или действие", который рассказывает о ее жизни во время мирового турне "Блондинка с амбициями". В то время этот проект стал самой кассовой документальной лентой в истории.