Останніми роками Фроленс П’ю домінувала на великому екранні у фільмах Marvel, зокрема в "Чорній вдові" в ролі Олени, сестри Наташі Романової, у стрічці "Маленькі жінки", де зіграла Емі Марч та в хорорі "Сонцестояння", у якому перевтілилася в Дані.

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Претенденти на роль Мадонни у її байопіку

Раніше була інформація, що Періс-Майкл Кетрін також могла б зіграти співачку через неймовірну схожість із нею. Тепер Флоренс П’ю є ближчою до виконання ролі, ніж вважалося. У інтерв’ю AP (Via Yahoo) Мадонна підтвердила, що все ще є на етапі написання сценарію її "візуальної автобіографії". Співачка заявила, що вони ще не вирішили, хто точно зіграє її у фільмі, однак Флоренс П’ю – на вершині айсбергу, "на висоті", коли справа дійшла до короткого списку.

Я не знаю. Ми ще не вирішили, але вона безумовно там. Вона там в списку,

– говорить Мадонна про Флоренс П’ю.

Сьогодні над проєктом працюють: шліфують сценарій і готують до зйомок. Мадонна прагне зробити фільм досконалим і заявляє, що це "довгий і важкий процес".

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