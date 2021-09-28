Фроленс Пью претендует на роль Мадонны в одноименном байопике – официально

Мадонна подтвердила, что Флоренс Пью – первая в списке тех, кто может сыграть культовую певицу в биографическом фильме о ее жизни Madame X.

В последние годы Фроленс Пью доминировала на большом экранные в фильмах Marvel, в частности в "Черной вдове" в роли Елены, сестры Наташи Романовой, в фильме "Маленькие женщины", где сыграла Эми Марч и в хорроре "Солнцестояние", в котором перевоплотилась в Дани.

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Претенденты на роль Мадонны в ее байопике

Ранее была информация, что Пэрис-Майкл Кэтрин также могла бы сыграть певицу из-за невероятного сходства с ней. Теперь Флоренс Пью является ближе к выполнению роли, чем считалось. В интервью AP (Via Yahoo) Мадонна подтвердила, что все еще на этапе написания сценария ее "визуальной автобиографии". Певица заявила, что они еще не решили, кто точно сыграет ее в фильме, однако Флоренс Пью – на вершине айсберга, "на высоте", когда дело дошло до короткого списка.

Я не знаю. Мы еще не решили, но она безусловно там. Она там в списке,

– говорит Мадонна о Флоренс Пью.

Сегодня над проектом работают: шлифуют сценарий и готовят к съемкам. Мадонна стремится сделать фильм совершенным и заявляет, что это "долгий и трудный процесс".

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Что известно о биографическом фильме Madame X