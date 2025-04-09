Актер известный по роли Дадли Дурсли из "Гарри Поттера" сыграет в фильме российского режиссера

Актер легендарного "Гарри Поттера" Гарри Меллинг снимется в фильме российского режиссера Кантемира Балагова. Лента будет называться "Варенье из бабочек".

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Deadline. Меллинг исполнит одну из главных ролей.

Советуем Состоялся финал топового украинского детектива "Ключи от правды": чем закончился сериал

Гарри Меллинг снимется в фильме российского режиссера Кантемира Балагова

Известно, что в начале полномасштабной войны Балагов осудил российское вторжение в Украину и уехал в США. Впрочем сценарий к фильму "Варенье из бабочек" он написал совместно с российской писательницей Марией Степновой. Сначала кинокартина должна была называться "Моника", а съемки должны были происходить в России.

Уже известно, что Гарри Меллинг, который снимался в семи фильмах о Гарри Поттере, исполнит одну из главных ролей. Также в фильме сыграют Барри Кеоган ("Солтберн") и Райли Кио ("Дейзи Джонс").

"Варенье из бабочек" – это первый англоязычный фильм Кандемира Балагова. В центре сюжета подросток, который имеет свои мечты и цели. Однако в один момент он вынужден быстро повзрослеть. После неудачи, угрожающей семейному бизнесу, парень вынужден взять на себя ответственность за ошибки отца. Он оказывается в сложных ситуациях, где ему приходится сталкиваться с насилием и вызовами взрослого мира, к которым он еще не готов.

Премьера фильма состоится в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2026 года.

Кстати, вышел новый украинский сериал, который выведет зрителей на эмоции.