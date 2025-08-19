Историю Гарри Поттера любят за тему храбрости и самопожертвования, развитие и рост персонажей и невероятное мироздание волшебной вселенной. Однако эти и другие элементы сторонники франшизы могут найти и в других популярных фильмах и сериалах, пишет Кино 24.

Какие фильмы посмотреть фанатам "Гарри Поттера"?

"Властелин колец" (серия фильмов)

События фантастической и приключенческой кинотрилогии разворачивается в вымышленном мире Средиземья и рассказывают о хоббите Фродо Бегинзе. Вместе с Братством он отправляется в путешествие, целью которого является уничтожить Единое Кольцо и его создателя, Темного Лорда Саурона.

Фанаты Гарри Поттера найдут в этой трилогии знакомую магическую атмосферу, где мир разделен между светом и тьмой, а герои проходят через опасные испытания ради высшей цели. Здесь есть дружба, древние легенды и могущественные волшебники.

"Дом странных детей мисс Перегрин"

16-летний Джейкоб всю жизнь считал себя обычным, пока не познакомился с девочкой Эммой. Она показала ему необычный мир, где нашлось место для всех тех, кто не вписывается в привычные рамки общества. Джейкоб знакомится с другими "странными" детьми и их руководительницей мисс Сапсан.

Волшебные визуальные эффекты, атмосфера загадочной школы, магия и испытания точно понравятся фанам "Гарри Поттера". Как и Хогвартс, дом мисс Сапсан наполнен тайнами и странными существами.

"Хроники Спайдервика"

Артур Спайдервик всю жизнь провел рядом со сказочными существами, живущих рядом с людьми, но невидимые для них. Он создал книгу-путеводитель, где собрал всю информацию о них. 80 лет спустя в его дом переезжает семья племянницы Артура. В доме начинают происходить странные вещи. Мальчик Джаред поднимается на чердак и находит лабораторию, принадлежавшую Спайдервику.

Подобно тому, как магия сосуществует с маглами в "Гарри Поттере", в фильме открываются двери в скрытый волшебный мир, где тайные знания, волшебные существа и опасные враги.

Какие сериалы посмотреть фанам "Гарри Поттера"?

"Баффи – истребительница вампиров"

Молодежный сериал рассказывает о судьбе американской девушки, у которой сверхчеловеческие возможности. Баффи Самерс переезжает в город Саннидейл, что переполнен потусторонними созданиями. В драме показывают ее борьбу с этими существами и одновременно отношения с друзьями и близкими.

Баффи, как и Гарри Поттер, является "избранной" в своем мире. Она также пытается совместить свои сверхъестественные силы с привычными подростковыми трудностями и проблемами. Можно провести и другие параллели с франшизой о Поттере – верные друзья, забота наставника (напоминающего Дамблдора), противостояние добра и зла.

"Темные начала"

События сериала разворачиваются в альтернативном мире, где все люди имеют животных-спутников, что являются неотъемлемой частью личности каждого. Молодая сирота Лира живет с учеными в Джорданском колледже и умеет путешествовать с разными мирами. Однажды она попадает в реальность, где знакомится с мальчиком, который вообще ничего не знает о магии.

Несмотря на то, что этот сериал не сосредотачивается только на магии, в нем много фантастических существ. Сложное построение мира, развитие персонажей и эмоциональная глубина драмы точно понравится фанам "Гарри Поттера".

"Странные чудеса"

Сюжет сериала начинается в 1983 году в штате Индиана. Странным образом здесь исчезает мальчик. Его мать, друзья и полицейский отправляются на поиски. В путешествии они открывают параллельный мир, существующий совсем рядом и угрожающий всему их городку.

Подобно тому, как Гарри, Рон и Гермиона в юном возрасте борются с монстрами, так и герои этого сериала наталкиваются на различные опасности. Здесь также присутствует напряжение и интрига. Зрители имеют возможность наблюдать за тем, как взрослеют и меняются подростки – так же, как и в "Гарри Поттере".

