Історію Гаррі Поттера люблять за тему хоробрості й самопожертви, розвиток і ріст персонажів та неймовірну світобудову чарівного всесвіту. Однак ці та інші елементи прихильники франшизи можуть знайти й в інших популярних фільмах і серіалах, пише Кіно 24.

Дивіться також Справжня насолода для очей: 3 найестетичніші фільми, які варто побачити

Які фільми подивитися фанам "Гаррі Поттера"?

"Володар перснів" (серія фільмів)

Події фантастичної та пригодницької кінотрилогії розгортається у вигаданому світі Середзем'я та розповідають про гобіта Фродо Беґінза. Разом з Братством він вирушає в подорож, метою якої є знищити Єдиний Перстень та його творця, Темного Лорда Саурона.

Фанати Гаррі Поттера знайдуть у цій трилогії знайому магічну атмосферу, де світ поділений між світлом і темрявою, а герої проходять крізь небезпечні випробування заради вищої мети. Тут є дружба, давні легенди та могутні чарівники.

"Володар перснів: Братерство персня": дивіться трейлер онлайн

"Дім дивних дітей міс Сапсан"

16-річний Джейкоб все життя вважав себе звичайним, поки не познайомився з дівчинкою Еммою. Вона показала йому незвичайний світ, де знайшлось місце для всіх тих, хто не вписується у звичні рамки суспільства. Джейкоб знайомиться з іншими "дивними" дітьми та їхньою керівницею міс Сапсан.

Чарівні візуальні ефекти, атмосфера загадкової школи, магія й випробування точно сподобаються фанам "Гаррі Поттера". Як і Гоґвортс, дім міс Сапсан наповнений таємницями та дивними істотами.

"Дім дивних дітей міс Сапсан": дивіться трейлер онлайн

"Хроніки Спайдервіка"

Артур Спайдервік все життя провів поряд з казковими істотами, що мешкають поряд з людьми, але невидимі для них. Він створив книгу-путівник, де зібрав всю інформацію про них. 80 років потому у його дім переїжджає родина племінниці Артура. У будинку починають відбуватися дивні речі. Хлопчик Джаред підіймається на горище та знаходить лабораторію, що належала Спайдервіку.

Подібно до того, як магія співіснує з маґлами в "Гаррі Поттера", у фільмі відкриваються двері у прихований чарівний світ, де таємні знання, чарівні істоти та небезпечні вороги.

"Хроніки Спайдервіка": дивіться трейлер онлайн

Які серіали подивитися фанам "Гаррі Поттера"?

"Баффі – винищувачка вампірів"

Молодіжний серіал розповідає про долю американської дівчини, у якої надлюдські можливості. Баффі Самерс переїжджає до міста Саннідейл, що переповнене потойбічними створіннями. У драмі показують її боротьбу з цими істотами та водночас стосунки з друзями й близькими.

Баффі, як і Гаррі Поттер, є "обраною" у своєму світі. Вона також намагається поєднати свої надприродні сили зі звичними підлітковими труднощами й негараздами. Можна провести й інші паралелі з франшизою про Поттера – вірні друзі, піклування наставника (що нагадує Дамблдора), протистояння добра і зла.

"Баффі – винищувачка вампірів": дивіться трейлер онлайн

"Темні матерії"

Події серіалу розгортаються в альтернативному світі, де всі люди мають тварин-супутників, що є невіддільною частиною особистості кожного. Молода сирота Ліра живе з науковцями у Джорданському коледжі й вміє подорожувати з різними світами. Одного разу вона потрапляє в реальність, де знайомиться з хлопчиком, який взагалі нічого не знає про магію.

Попри те, що цей серіал не зосереджується лише на магії, у ньому багато фантастичних істот. Складна побудова світу, розвиток персонажів та емоційна глибина драми точно сподобається фанам "Гаррі Поттера".

"Темні матерії": дивіться трейлер онлайн

"Дивні дива"

Сюжет серіалу починається у 1983 році у штаті Індіана. Дивним чином тут зникає хлопчик. Його мати, друзі та поліцейський вирушають на пошуки. У подорожі вони відкривають паралельний світ, що існує зовсім поруч і загрожує всьому їхньому містечку.

Подібно до того, як Гаррі, Рон та Герміона у юному віці борються з монстрами, так і герої цього серіалу натрапляють на різні небезпеки. Тут також присутня напруга та інтрига. Глядачі мають нагоду спостерігати за тим, як дорослішають і змінюються підлітки – так само, як і в "Гаррі Поттері".

"Дивні дива": дивіться трейлер онлайн