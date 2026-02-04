Культовая история возвращается: все, что известно о сериале "Гарри Поттер" от HBO
- Сериал о Гарри Поттере от HBO станет точной адаптацией всех семи книг с новым актерским составом, премьера запланирована на начало 2027 года.
- Джоан Роулинг выступает исполнительным продюсером, а среди актеров – Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут, причем съемки уже начались в 2025 году.
В начале 2027 года должна состояться премьера долгожданного сериала от HBO о Гарри Поттере, снятого по мотивам серии романов британской писательницы Джоан Роулинг. Он должен стать точной адаптацией всех семи книг.
Каждая книга из серии получит отдельный сезон с подробным описанием. Сериал с совершенно новым актерским составом планируют растянуть на 10 лет. Что о нем известно, расскажет 24 Канал.
Что известно о сериале "Гарри Поттер" от HBO?
Исполнительным продюсером сериала выступила сама Джоан Роулинг. "Золотое трио" – Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли на экране воплотят британские актеры Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.
Талант этих трех уникальных актеров поражает, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их магию вместе на экране. Мы хотели бы поблагодарить все десятки тысяч детей, которые проходили прослушивание. Было действительно приятно открыть для себя множество юных талантов,
– заявляли шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод.
Кстати, Дэниел Рэдклифф написал письмо актеру, который сыграет Гарри Поттера в сериале. По словам актера, Доминик Маклафлин прислал ему "очень милый ответ", пишет BBC.
Рэдклифф пожелал Доминику и его коллегам всего наилучшего в производстве и сказал: "Я просто хочу их обнять".
Я не хочу быть призраком в жизни этих детей, но я просто хотел написать ему: "Надеюсь, у вас все будет хорошо, и даже лучше, чем у меня – я прекрасно провел время, но надеюсь, что у вас все будет еще лучше",
– поделился Дэниэль.
Руперт Гринт также написал письмо Аластеру Стауту, который исполнит роль Рона Уизли.
Я написал ему письмо перед началом, так сказать, передав эстафету. На самом деле это было просто пожелание ему всего наилучшего. Мне было так весело вступать в этот мир, и я надеюсь, что он будет иметь такой же опыт. Довольно странно, что этот цикл повторяется снова. Мне действительно интересно, как это будет,
– признался актер в комментарии BBC.
Кто еще сыграет в сериале о Гарри Поттере?
- Джон Литгоу – Албус Дамблдор
- Джанет МакТир – Минерва Макгонегел
- Паапа Эссиеду – Северус Снейп
- Ник Фрост – Рубеус Хагрид
- Люк Таллон – Квиринус Квирел
- Пол Уайтхаус – Аргус Филч
- Кэтрин Паркинсон – Молли Уизли
- Локс Пратт – Драко Мелфой
- Джонни Флинн – Луциус Мелфой
- Бел Поули – Петуния Дурсли
- Дэниел Ригби – Вернон Дурсли
- Берти Карвел – Корнелиус Фадж
- Лео Эрли – Шеймус Финниган
- Алессия Леони – Парвати Патил
- Сиенна Муса – Лаванда Браун
- Рори Уилмот – Невил Лонгботом
- Амос Китсон – Дадли Дурсли
- Луиза Брэли – Роланда Гуч
- Антон Лессер – Гаррик Оливандер
- Тристан Гарланд – Фред Уизли
- Гэбриэл Гарланд – Джордж Уизли
- Руари Спунер – Перси Уизли
- Грейси Кокрейн – Джинни Уизли
14 июля 2025 года телеканал HBO объявил, что начались съемки сериала о Гарри Поттере. Команда опубликовала фото Доминика Маклафлина, который играет главного героя. Актер позирует в фирменных очках мальчика, который выжил, одет в школьную форму Хогвартса, а в руках держит кинохлопушку.
Позже телеканал показал фотографию с Ником Фростом в роли Хагрида.
1 сентября 2025 года стало известно, что Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика. Пока неизвестно, появится ли еще кто-то из старых актеров в сериале, но стоит напомнить, что многих мы уже потеряли, в частности Алана Рикмана, Робби Колтрейна, Майкла Хэмбона и Мэгги Смит.