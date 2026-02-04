Культовая история возвращается: все, что известно о сериале "Гарри Поттер" от HBO

В начале 2027 года должна состояться премьера долгожданного сериала от HBO о Гарри Поттере, снятого по мотивам серии романов британской писательницы Джоан Роулинг. Он должен стать точной адаптацией всех семи книг.

Каждая книга из серии получит отдельный сезон с подробным описанием. Сериал с совершенно новым актерским составом планируют растянуть на 10 лет. Что о нем известно, расскажет 24 Канал.

Что известно о сериале "Гарри Поттер" от HBO?

Исполнительным продюсером сериала выступила сама Джоан Роулинг. "Золотое трио" – Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли на экране воплотят британские актеры Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.

Талант этих трех уникальных актеров поражает, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их магию вместе на экране. Мы хотели бы поблагодарить все десятки тысяч детей, которые проходили прослушивание. Было действительно приятно открыть для себя множество юных талантов,

– заявляли шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод.

Новые Гермиона, Гарри и Рон / Фото HBO

Кстати, Дэниел Рэдклифф написал письмо актеру, который сыграет Гарри Поттера в сериале. По словам актера, Доминик Маклафлин прислал ему "очень милый ответ", пишет BBC.

Рэдклифф пожелал Доминику и его коллегам всего наилучшего в производстве и сказал: "Я просто хочу их обнять".

Я не хочу быть призраком в жизни этих детей, но я просто хотел написать ему: "Надеюсь, у вас все будет хорошо, и даже лучше, чем у меня – я прекрасно провел время, но надеюсь, что у вас все будет еще лучше",

– поделился Дэниэль.

Руперт Гринт также написал письмо Аластеру Стауту, который исполнит роль Рона Уизли.

Я написал ему письмо перед началом, так сказать, передав эстафету. На самом деле это было просто пожелание ему всего наилучшего. Мне было так весело вступать в этот мир, и я надеюсь, что он будет иметь такой же опыт. Довольно странно, что этот цикл повторяется снова. Мне действительно интересно, как это будет,

– признался актер в комментарии BBC.

Гермиона, Рон и Гарри / Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Кто еще сыграет в сериале о Гарри Поттере?

Джон Литгоу – Албус Дамблдор

Джанет МакТир – Минерва Макгонегел

Паапа Эссиеду – Северус Снейп

Ник Фрост – Рубеус Хагрид

Люк Таллон – Квиринус Квирел

Пол Уайтхаус – Аргус Филч

Кэтрин Паркинсон – Молли Уизли

Локс Пратт – Драко Мелфой

Джонни Флинн – Луциус Мелфой

Бел Поули – Петуния Дурсли

Дэниел Ригби – Вернон Дурсли

Берти Карвел – Корнелиус Фадж

Лео Эрли – Шеймус Финниган

Алессия Леони – Парвати Патил

Сиенна Муса – Лаванда Браун

Рори Уилмот – Невил Лонгботом

Амос Китсон – Дадли Дурсли

Луиза Брэли – Роланда Гуч

Антон Лессер – Гаррик Оливандер

Тристан Гарланд – Фред Уизли

Гэбриэл Гарланд – Джордж Уизли

Руари Спунер – Перси Уизли

Грейси Кокрейн – Джинни Уизли

14 июля 2025 года телеканал HBO объявил, что начались съемки сериала о Гарри Поттере. Команда опубликовала фото Доминика Маклафлина, который играет главного героя. Актер позирует в фирменных очках мальчика, который выжил, одет в школьную форму Хогвартса, а в руках держит кинохлопушку.

Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера / Фото HBO

Позже телеканал показал фотографию с Ником Фростом в роли Хагрида.

Ник Фрост в роли Хагрида / Фото HBO

1 сентября 2025 года стало известно, что Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика. Пока неизвестно, появится ли еще кто-то из старых актеров в сериале, но стоит напомнить, что многих мы уже потеряли, в частности Алана Рикмана, Робби Колтрейна, Майкла Хэмбона и Мэгги Смит.