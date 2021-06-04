Немало известных американских актеров видимо мечтали сыграть в популярной франшизе, однако не повезло, но современные технологии спасают все. Известные актеры прекрасно вписались в классические образы и кое-где выглядят очень естественно, хотя местами хорошо заметно, что без магии монтажа не обошлось. Впрочем, вручную делать ничего не пришлось (почти), так как актеров в фильм перенесла специально обученная нейросеть на базе искусственного интеллекта.

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Какие американские актеры появились в "Гарри Поттере"

Известная актриса Мерил Стрип благодаря алгоритму примерила на себя образ профессора Макгонагал, и это одно из самых удачных перевоплощений. Многие другие известные актеры тоже "сыграли" замечательные роли:

Киану Ривз стал Сириусом Блэком;

Боб Оденкирк превратился в профессора Люпина;

а Адам Драйвер – в Северуса Снейпа.

Также в фильме появились другие не менее известные звезды:

Стив Бушеми (Аргус Филч);

Джейсон Момоа (Хагрид);

Джулия Луи-Дрейфус (Беллатриса Лестрейнж);

и Мелисса Маккарти (Молли Уизли).

В фильме появились и другие известные актеры. Нескольких звезд не удалось узнать после их переноса в фильм с помощью алгоритмов нейросети.

Удачные перевоплощения и неожиданные образы

Стоит отметить, что наиболее удачным перевоплощением среди всех актеров "каста" стало появление Николаса Кейджа в роли Волан-де-Морта. А что касается наиболее необычного обмена, то здесь однозначными победителями становятся Уилл Смит в образе Аластора Грюма и Морган Фримен в роли Албуса Дамблдора.

Не стоит оставлять такое видео без просмотра, однако сразу предупреждаем фанатов франшизы – будет немного необычно, однако точно весело. Кроме того, возможно вам удастся узнать актеров, которых не узнали мы.

Американские актеры "сыграли" в "Гарри Поттере": смотрите видео онлайн