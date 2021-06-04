Чимало відомих американських акторів мабуть мріяли зіграти у популярній франшизі, однак не поталанило, але сучасні технології рятують все. Відомі актори чудово вписалися в класичні образи і подекуди виглядають дуже природно, хоча місцями добре помітно, що без магії монтажу не обійшлося. Втім, вручну робити нічого не довелося (майже), адже акторів у фільм перенесла спеціально навчена нейромережа на базі штучного інтелекту.

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Які американські актори з'явилися у "Гаррі Поттері"

Відома акторка Меріл Стріп завдяки алгоритму приміряла на себе образ професорки Макґонеґел і це одне з найвдаліших перевтілень. Чимало інших відомих акторів теж "зіграли" чудові ролі:

Кіану Рівз став Сіріусом Блеком;

Боб Оденкірк перетворився в професора Люпіна;

а Адам Драйвер – в Северуса Снейпа.

Також у фільмі з'явилися інші не менш відомі зірки:

Стів Бушемі (Аргус Філч);

Джейсон Момоа (Гагрід);

Джулія Луї-Дрейфус (Белатріса Лестранж);

та Мелісса Маккарті (Моллі Візлі).

У фільмі з'явилися й інші відомі актори. Кількох зірок не вдалося впізнати після їх перенесення у фільм за допомогою алгоритмів нейромережі.

Вдалі перевтілення та неочікувані образи

Варто зазначити, що найбільш вдалим перевтіленням серед усіх акторів "касту" стала поява Ніколаса Кейджа у ролі Волдеморта. А щодо найбільш незвичайного обміну, то тут однозначними переможцями стають Вілл Сміт в образі Аластора Грюма і Морган Фрімен у ролі Албуса Дамблдора.

Не варто залишати таке відео без перегляду, однак одразу попереджаємо фанатів франшизи – буде дещо незвично, однак точно весело. Крім того, можливо вам вдасться впізнати акторів, яких не впізнали ми.

Американські актори "зіграли" у "Гаррі Поттері": дивіться відео онлайн