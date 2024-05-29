Пережил оккупацию и получил звание Заслуженного артиста: где сейчас Александр Ярема
Украинский актер Александр Ярема в 52 года продолжает активно сниматься в кино. А с недавних пор он получил звание Заслуженного артиста Украины.
В материале Кино 24 читайте о последних ролях Александра Яремы и где он находится сейчас.
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Где сейчас Александр Ярема
Актер Александр Ярема уже много лет проживает в Киеве. Он работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко еще с 2019 года. Также сотрудничает с Театром на Подоле, театром "Золотые ворота", с Диким театром.
Александр Ярема можно увидеть и на экранах. Это фильмы "Уроки толерантности", "Оставайся онлайн", "Памфир", "Дом Слово. Бесконечный роман". Неудивительно, что актер появляется во многих кино, ведь это его своеобразное спасение.
Я спасаюсь работой. Конечно, что депрессирую, как и все. Новости часто ужасные, постоянные обстрелы, люди гибнут,
– делился Александр Ярема.
В январе этого года Александр Ярема получил звание Заслуженного артиста Украины.
Как встретил полномасштабную войну
Александр Ярема встретил полномасштабное вторжение в селе Бузова в Бучанском районе. Они 10 дней провели в оккупации, прятались еще вместе с 13 людьми и 5 собаками в подвале. 9 марта удалось выехать на некоторое время в Франковскую область.
Первой работой после начала полномасштабной войны стал фильм "Оставайся онлайн", где он сыграл теробороновца. Для артиста это был глоток свежего воздуха. Ярема считает, что ленты о войне остаются важными.
"Мне кажется, что важно показывать и напоминать людям о единстве и сплоченности, которая была в начале. Этот посыл важен", – говорил актер.
Биография Александра Яремы: кратко
Александр Ярема родился в мае 1972 года, детство прошло в Херсоне. На днях ему исполнилось 52 года. Учился в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. Помнят Александра Ярему как ведущего программы "ВусоЛапоХвост".