Андрей Исаенко уже имеет звание заслуженного артиста Украины, ведь воплотил многих персонажей и в кино, и в театре. Несмотря на это он не страдает "звездной болезнью". 24 Канал расскажет, где актер сейчас и в каких проектах его можно увидеть.
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Где сейчас Андрей Исаенко
Недавно "1+1 Украина" объявили о возвращении самого популярного украинского сериала о медиках "Женский доктор. Новая жизнь". Сейчас создатели кино работают над созданием третьего сезона. К проекту присоединился и Андрей Исаенко, который играет в сериале главную роль.
Актер воплощает на экране акушера-гинеколога Михаила Гончара, который переехал из Северодонецка в Киев и начал новую жизнь в столице. В 3 сезоне персонаж столкнется с распутьем перед прошлым и будущим. Новые обстоятельства заставят его переосмыслить свои ценности. В то же время как врач он продолжит борьбу за жизнь пациентов.
И "Женский доктор" – не единственный сериал, где можно увидеть актера. Также он снялся в 4-серийном мини-сериале "Код любви". Здесь Андрей Исаенко тоже исполняет главную роль – киберпреступника Андрея Мирошника. Его партнершей является актриса Наталья Бабенко, которая сыграла следователя Веронику. Между героями возникают романтические чувства.
Андрей Исаенко также является актером театра Драмы и Комедии на левом берегу Днепра. У него главная роль в спектакле "Отелло".
Фильмография Андрея Исаенко
- "Женский доктор. Новая жизнь"
- "Новогодний переполох"
- "Щедрик"
- "Большая прогулка"
- "Я работаю на кладбище"
- "Казаки. Абсолютно лживая история"
- "Киборги"
- "Захар Беркут" и другие.