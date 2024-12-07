Андрій Ісаєнко вже має звання заслуженого артиста України, адже втілив багатьох персонажів і в кіно, і в театрі. Попри це він не страждає на "зіркову хворобу". 24 Канал розповість, де актор зараз і в яких проєктах його можна побачити.

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Де зараз Андрій Ісаєнко

Нещодавно "1+1 Україна" оголосили про повернення найпопулярнішого українського серіалу про медиків "Жіночий лікар. Нове життя". Зараз творці кіно працюють над створенням третього сезону. До проєкту долучився й Андрій Ісаєнко, який грає у серіалі головну роль.

Актор втілює на екрані акушера-гінеколога Михайла Гончара, який переїхав з Сєверодонецька до Києва й почав нове життя у столиці. У 3 сезоні персонаж стикнеться з роздоріжжям перед минулим і майбутнім. Нові обставини змусять його переосмислити свої цінності. Водночас як лікар він продовжить боротьбу за життя пацієнтів.

Та "Жіночий лікар" – не єдиний серіал, де можна побачити актора. Також він знявся у 4-серійному мінісеріалі "Код кохання". Тут Андрій Ісаєнко теж виконує головну роль – кіберзлочинця Андрія Мірошника. Його партнеркою є акторка Наталія Бабенко, яка зіграла слідчу Вероніку. Між героями виникають романтичні почуття.

Андрій Ісаєнко також є актором театру Драми й Комедії на лівому березі Дніпра. У нього головна роль у виставі "Отелло".

Фільмографія Андрія Ісаєнка