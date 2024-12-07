Вернулся в "Женский доктор" и стал звездой "Кода любви": где сейчас Андрей Исаенко

Украинский актер Андрей Исаенко сначала думал стать журналистом, но все-таки выбрал профессию актера. Его первая волна популярности пришла после фильма "Киборги", а теперь Исаенко является звездой новых украинских сериалов.

Андрей Исаенко уже имеет звание заслуженного артиста Украины, ведь воплотил многих персонажей и в кино, и в театре. Несмотря на это он не страдает "звездной болезнью". 24 Канал расскажет, где актер сейчас и в каких проектах его можно увидеть.

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Где сейчас Андрей Исаенко

Недавно "1+1 Украина" объявили о возвращении самого популярного украинского сериала о медиках "Женский доктор. Новая жизнь". Сейчас создатели кино работают над созданием третьего сезона. К проекту присоединился и Андрей Исаенко, который играет в сериале главную роль.

Актер воплощает на экране акушера-гинеколога Михаила Гончара, который переехал из Северодонецка в Киев и начал новую жизнь в столице. В 3 сезоне персонаж столкнется с распутьем перед прошлым и будущим. Новые обстоятельства заставят его переосмыслить свои ценности. В то же время как врач он продолжит борьбу за жизнь пациентов.

И "Женский доктор" – не единственный сериал, где можно увидеть актера. Также он снялся в 4-серийном мини-сериале "Код любви". Здесь Андрей Исаенко тоже исполняет главную роль – киберпреступника Андрея Мирошника. Его партнершей является актриса Наталья Бабенко, которая сыграла следователя Веронику. Между героями возникают романтические чувства.

Андрей Исаенко также является актером театра Драмы и Комедии на левом берегу Днепра. У него главная роль в спектакле "Отелло".

Фильмография Андрея Исаенко