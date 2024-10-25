Андрей Пономаренко наиболее известен зрителю ролью Тараса в комедийном сериале "Когда мы дома". Мужчина опасался, что станет актером одной роли, но этого не произошло. Ведь также сыграл в ситкоме "Ромео и Джульетта из Черкасс", где Пономаренко сыграл подкаблучника. В материале Кино 24 читайте о том, где актер сейчас и чем занимается.

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Где сейчас Андрей Пономаренко

После начала полномасштабного вторжения Андрей Пономаренко исчез из соцсетей и перестал давать интервью. Однако его актерская карьера в Украине продолжила развиваться. Он появился в особом сезоне сериала "Когда мы дома. Вместе к победе", премьера которого состоялась в октябре 2022 года. Андрей Пономаренко продолжил играть Тараса Мисюру. По сюжету, его персонаж поступил в Николаевский ТрО.



Андрей Пономаренко в сериале / Скриншот из видео

В 2024 году Андрей Пономаренко получил роль в сериале "Просто Надежда". Это история о матери троих детей, которая вынужденно покидает родной дом из-за полномасштабной войны. Она выезжает в другой город, чтобы строить новую жизнь.

Андрей Пономаренко также работает в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки. В частности, он играет в спектакле "Калека с острова Инишмаан", где исполняет роль Билли Клейвена. История Билли – это поиск своей личности и смысла жизни.

Отрывок из спектакля: смотрите видео

Также Андрей Пономаренко выступает в спектаклях "Безымянная звезда", "Остров сокровищ", "Блестящая идея", "Ветер шумит в тополях", "Вид с моста".

Андрей Пономаренко воспитывает сына от первого брака с женой Александрой. Впоследствии он познакомился с Екатериной, на которой женился в 2020 году.