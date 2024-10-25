Андрій Пономаренко найбільш відомий глядачеві роллю Тараса у комедійному серіалі "Коли ми вдома". Чоловік побоювався, що стане актором однієї ролі, але цього не сталось. Адже також зіграв у ситкомі "Ромео і Джульєтта з Черкас", де Пономаренко зіграв підкаблучника. У матеріалі Кіно 24 читайте про те, де актор зараз та чим займається.

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Де зараз Андрій Пономаренко

Після початку повномасштабного вторгнення Андрій Пономаренко зник з соцмереж та перестав давати інтерв'ю. Однак його акторська кар'єра в Україні продовжила розвиватися. Він з'явився в особливому сезоні серіалу "Коли ми вдома. Разом до перемоги", прем'єра якого відбулася у жовтні 2022 року. Андрій Пономаренко продовжив грати Тараса Місюру. За сюжетом, його персонаж вступив до Миколаївського ТрО.



Андрій Пономаренко у серіалі / Скриншот з відео

У 2024 році Андрій Пономаренко отримав роль у серіалі "Просто Надія". Це історія про матір трьох дітей, яка вимушено залишає рідний дім через повномасштабну війну. Вона виїжджає в інше місто, щоб будувати нове життя.

Андрій Пономаренко також працює у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. Зокрема, він грає у виставі "Каліка з острова Інішмаан", де виконує роль Біллі Клейвена. Історія Біллі – це пошук своєї особистості та сенсу життя.

Уривок з вистави: дивіться відео

Також Андрій Пономаренко виступає у виставах "Безіменна зірка", "Острів скарбів", "Блискуча ідея", "Вітер шумить в тополях", "Вид з мосту".

Андрій Пономаренко виховує сина від першого шлюбу з дружиною Олександрою. Згодом він познайомився з Катериною, з якою одружився у 2020 році.